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Rusya ile Ukrayna'dan doğal gaz anlaşması

Ukrayna ile Rusya arasında, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit geçişine yönelik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

Rusya ile Ukrayna'dan doğal gaz anlaşması

Ukrayna ile Rusya arasında, Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya transit geçişine yönelik anlaşmanın imzalandığı açıklandı.

31 Aralık 2019 Salı 11:59
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Rusya ile Ukrayna'dan doğal gaz anlaşması

KİEV - Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Ukrayna ile Rusya arasında doğal gaz transit sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti.  Rus ve Ukraynalı yetkililerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da beş gün boyunca yaptıkları müzakerelerin ardından açıklamalarda bulunan Miller, "İki tarafın çıkarlarını dengeleyen birçok anlaşma imzalandı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "5 yıl süreliğine imzalanan anlaşma kapsamında Ukrayna'nın 7 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. İki tarafın da sözleşmeyi 10 yıl süreliğine uzatma hakkı var. Sözleşmeye göre ilk yıl Ukrayna üzerinden 65 milyar metreküp, sonraki yıllarda ise 40'ar milyar metreküp doğal gaz sevk edilmesi öngörülüyor" şeklinde bilgi verdi.

Rus doğal gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya aktarılmasını öngören anlaşmanın süresi 31 Aralık 2019 tarihinde sona eriyordu.

Rus devlet enerji şirketi Gazprom, Ukraynalı Naftogaz şirketine geçen hafta 2,9 milyar dolar ödeme yaptığını duyurmuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaDoğalgaz Anlaşması
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