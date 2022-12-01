Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Alman Meclisi'nin ‘soykırım’ kararına tepki

RUSYA - Almanya Parlamentosu’nun, 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında milyonlarca insanın açlık nedeniyle hayatını kaybettiği Holodomor’u soykırım olarak tanımasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı karara tepki gösterdi. Bakanlık, “Almanlar, tarihlerini yeniden yazmaya ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işledikleri dehşetin pişmanlığını unutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.



Almanya Federal Meclisi, 1932-1933 yıllarında Ukrayna topraklarında yaklaşık 8 milyon kişinin açlık sonucu hayatını kaybettiği Holodomor olayını ‘soykırım’ olarak tanıdı. Söz konusu karara Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “30 Kasım'da Alman Federal Meclisi, 1932-1933'te Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti topraklarında yaşanan kitlesel kıtlığı ‘Ukrayna halkının soykırımı’ olarak tanıyan ve bundan o zamanki Sovyet liderliğini sorumlu tutan bir karar aldı. Aynı zamanda, o zamanlar sadece Ukrayna'da değil, ülkemizin tüm topraklarında milyonlarca cana mal olan korkunç bir kıtlığın kasıp kavurduğu gerçeğini sessizce geçiştiriyorlar” denildi.



“TARİHİ YENİDEN YAZMAYA ÇALIŞIYORLAR”



Açıklamada, Almanya’nın tarihini yeniden yazmaya çalıştığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:



“Almanlar, tarihlerini yeniden yazmaya ve İkinci Dünya Savaşı sırasında işledikleri dehşetin pişmanlığını unutmaya çalışıyorlar. Alman siyasi seçkinleri, Ukraynalı ulusal radikaller tarafından icat edilen ve Sovyetler Birliği’ne atfedilen soykırım eylemini kullanarak, suçlarını küçümsemeye çalışıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası tarafından işlenen sayısız insanlık dışı suçun benzeri görülmemiş doğasının hafızasını bulanıklaştırmaya çalışıyorlar. Alman Federal Meclisi, faşist, ırkçı ve ayrımcı ideolojiyi canlandıran ve kendilerini savaş suçlarının sorumluluğundan kurtarmaya çalışan bu tür ahlaksız kararlardan utanmalıdır.”