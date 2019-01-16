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Rusya'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de özellikle İdlib çatışmasızlık alanında terörle mücadelede sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirterek; teröristlerin Hmeymim hava üssüne saldırma girişimlerinde bulunduklarını söyledi.

Rusya'dan Suriye açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de özellikle İdlib çatışmasızlık alanında terörle mücadelede sonuna kadar gidilmesi gerektiğini belirterek; teröristlerin Hmeymim hava üssüne saldırma girişimlerinde bulunduklarını söyledi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 15:43
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Rusya'dan Suriye açıklaması

MOSKOVA - Lavrov basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Suriye barış süreci ilerliyor, tabii ki beklediğimizden daha yavaş ve bazı aşamalarda ön göremediğimiz sorunlarla ilerliyor. Fakat en azından bir süreç var. Terörle mücadeleyi sonuna kadar götürmemiz gerektiğinin farkındayız. Şu anda terörün asıl kaynağı İdlib alanı” ifadesini kullandı. 

Lavrov, “Rusya ve Türkiye arasında İdlib alanı konusunda varılan anlaşmaların hayata geçirilmesini istiyoruz. Fakat bu anlaşmalar Suriye birliklerine ve sivil yapılara ateş açmaya devam eden, Rus Hmeymim hava üssüne saldırmaya çalışan teröristlerin eylemlerine tam özgürlük sağlanmasını öngörmüyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaSuriyeLavrov
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