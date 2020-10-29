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Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması

Rusya, (DHA) Fransa'da yayınlanan Charlie Hebdo'nun İslam Peygamberi Hazreti Muhammed 'e yönelik hakaret içerikli karikatür ile ilgili Rusya'dan da açıklamada geldi. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Bizim ülkemizde böyle bir yayın asla yayınlanamaz" dedi.

29 Ekim 2020 Perşembe 14:58
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Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması

RUSYA - Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması: Bizim ülkemizde böyle bir yayın yayınlanamaz
Fransız Charlie Hebdo dergisinin İslam peygamberi Hazreti Muhammed’e hakaret içeren karikatürlerine tepkiler sürerken, bir açıklamada Rusya'dan geldi. Kremlin Sözcüsü Dimtri Peskov, Rusya'da Charlie Hebdo’ya benzer bir yayının çıkmasının imkansız olduğunu söyledi.


"RUSYA KISMEN MÜSLÜMAN BİR ÜLKEDİR"


Peskov, konuyla ilgili bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğunu unutmayalım. Rusya'da yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Rusya'da hakim din Hristiyanlıktır, ancak ülkemizin benzersiz yanı, çok uluslu ve çok dinli doğasındadır. Rusya’da tüm inananlar birbirine tam olarak saygı duyarak yaşıyor” dedi. Kremlin sözcüsü, "Bu nedenle, ülkemizde böyle bir derginin var olması, mevcut yasalarımız da dikkate alındığında kesinlikle imkansızdır” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hazreti Muhammed (s.a.v.)FransaKarikatürRusya
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