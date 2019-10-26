Rusya'dan ABD'ye petrol kaçakçılığı suçlaması

Rusya (DHA)

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının, DEAŞ'a ya da DEAŞ'a karşı savaşan ABD birliklerine değil, tamamen Suriye'ye ait olduğu belirtilerek, "Ne uluslararası hukukta, ne de ABD hukukunda Suriye'nin yeraltı kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından koruma ve savunma gibi belirtilen meşru bir görev yok. ABD birlikleri için böyle bir görev yok ve asla olmayacak. Bu nedenle, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirerek ve buraların silahlı kontrolünü sağlayarak ABD’nin şu anda yaptığı şey kısaca uluslararası bir devlet soygunculuğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise, ABD'nin Suriye'deki yasadışı faaliyetinin altındaki gerçek nedeninin Washington'un öne sürdüğü özgürlük ve terörizm karşıtı sloganlardan çok daha uzakta yattığı belirtildi.

"SURİYE'DEN ÇIKARILAN PETROL KAÇAK YOLLARLA DİĞER ÜLKELERE GÖTÜRÜLÜYOR"

Öte yandan paylaşılan görüntülerde, Fırat'ın doğusundaki Suriye petrolünün DEAŞ'ın yenilmesinden öncesi ve sonrasının yer aldığı açıklanarak, çıkarılan petrolün yakıt tanklarıyla ABD birliklerinin koruması altında Suriye’nin dışına çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, "ABD askeri personelinin koruması altında Suriye'nin petrol sahalarından çıkarılan petrolü taşıyan yakıt tankları kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor" ifadeleri yer aldı.