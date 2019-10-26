Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100216
ALTIN
279.167
DOLAR
5.7628
STERLİN
7.4010
EURO
6.3918
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi; İrfan Can Kahveci
Milli Takım ve Başakşehir'in vazgeçilmezi;...
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
Urgancılık mesleğinin 'Ayşe Usta'sı
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi resmetti
6 ülkeden 200 çocuk Nesimi’yi...
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Bursaspor, İstanbulspor deplasmanında
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
Horma Kanyonu'na heyecanlandıran yürüyüş yolu
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya'dan ABD'ye petrol kaçakçılığı suçlaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in 'DEAŞ'ın petrol sahalarına erişimini önlemek için' bazı ABD birliklerinin Suriye'de kalması gerektiği açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığınca bazı uydu fotoğrafları paylaşılarak ABD'nin petrol kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.

Rusya'dan ABD'ye petrol kaçakçılığı suçlaması

ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in 'DEAŞ'ın petrol sahalarına erişimini önlemek için' bazı ABD birliklerinin Suriye'de kalması gerektiği açıklamasının ardından Rusya Savunma Bakanlığınca bazı uydu fotoğrafları paylaşılarak ABD'nin petrol kaçakçılığı yaptığı öne sürüldü.

26 Ekim 2019 Cumartesi 14:29
8 Okunma
Rusya'dan ABD'ye petrol kaçakçılığı suçlaması

Rusya (DHA)

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynaklarının, DEAŞ'a ya da DEAŞ'a karşı savaşan ABD birliklerine değil, tamamen Suriye'ye ait olduğu belirtilerek, "Ne uluslararası hukukta, ne de ABD hukukunda Suriye'nin yeraltı kaynaklarını Suriye'den ve Suriye halkından koruma ve savunma gibi belirtilen meşru bir görev yok. ABD birlikleri için böyle bir görev yok ve asla olmayacak. Bu nedenle, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını ele geçirerek ve buraların silahlı kontrolünü sağlayarak ABD’nin şu anda yaptığı şey kısaca uluslararası bir devlet soygunculuğu" ifadeleri yer aldı.

Açıklamanın devamında ise, ABD'nin Suriye'deki yasadışı faaliyetinin altındaki gerçek nedeninin Washington'un öne sürdüğü özgürlük ve terörizm karşıtı sloganlardan çok daha uzakta yattığı belirtildi.

"SURİYE'DEN ÇIKARILAN PETROL KAÇAK YOLLARLA DİĞER ÜLKELERE GÖTÜRÜLÜYOR"

Öte yandan paylaşılan görüntülerde, Fırat'ın doğusundaki Suriye petrolünün DEAŞ'ın yenilmesinden öncesi ve sonrasının yer aldığı açıklanarak, çıkarılan petrolün yakıt tanklarıyla ABD birliklerinin koruması altında Suriye’nin dışına çıkarıldığı belirtildi. Ayrıca açıklamada, "ABD askeri personelinin koruması altında Suriye'nin petrol sahalarından çıkarılan petrolü taşıyan yakıt tankları kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor. Bu konvoylara saldırı düzenlenmesi durumunda derhal ABD özel hareket ve hava kuvvetleri devre giriyor" ifadeleri yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDPETROLKaçakSuçlamaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Azez'e, bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı
Azez'e, bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı
Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal
Filistin işgali, dünyadaki en uzun saldırgan işgal
NATO Genel Sekreteri gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti
NATO Genel Sekreteri gelişmeleri memnuniyetle karşıladığını belirtti
AB Sözcüsü: Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı
AB Sözcüsü: Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı
Putin, Soçi Anlaşması sonrası Esad ile telefon görüşmesi yaptı
Putin, Soçi Anlaşması sonrası Esad ile telefon görüşmesi yaptı
Trump: Güvenli bölgenin oluşturulması çok büyük başarı
Trump: Güvenli bölgenin oluşturulması çok büyük başarı
Türkiye ile Rusya arasında tarihi mutabakat! İşte 10 madde...
Türkiye ile Rusya arasında tarihi mutabakat! İşte 10 madde...
Ukrayna'da eski bakan yardımcısı gözaltına alındı
Ukrayna'da eski bakan yardımcısı gözaltına alındı
Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Trump'tan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans