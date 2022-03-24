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“Rusya'da savaşa karşı cesurca konuşanların da farkındayız"

Stoltenberg NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yaptı

24 Mart 2022 Perşembe 14:15
“Rusya'da savaşa karşı cesurca konuşanların da farkındayız"

BELÇİKA - Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO karargahında düzenlenen NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya'da savaşa karşı cesurca konuşanların da farkındayız. Seslerini duyuyoruz. Onlar önemli” dedi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Stoltenberg, güvenlik açısından kritik bir zamanda toplandıklarını belirterek, “Kremlin'in nedensiz saldırganlığını kınamakta ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz destekte birleştik” dedi. Savaşın sonunu getirmek için Rusya’yı mali olarak hedef almaya devam etmekte kararlı olduklarını ifade eden Stoltenberg, “Özgürlükleri ve hakları için savaşan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin ve Ukrayna halkının büyük cesaretini saygıyla takdir ediyoruz. Rusya'da savaşa karşı cesurca konuşanların da farkındayız. Seslerini duyuyoruz. Onlar önemli” şeklinde konuştu.

Bugünkü toplantıda müttefiklerin Ukrayna’ya desteğini görüşeceklerini ve NATO’nun şimdi ve gelecek yıllarda savunmasını güçlendirme çabalarına da değineceklerini ifaden eden Stoltenberg, “Halihazırda karada, denizde ve havada daha fazlasını yapıyoruz. Bu, Avrupa'daki yeni bir güvenlik gerçeğine yanıt vermek için gereklidir” dedi.

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DHA

Son Güncelleme: 24.03.2022 14:39
Anahtar Kelimeler:
Stoltenberg NATO Olağanüstü Liderler ZirvesiRusyaUkrayna
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