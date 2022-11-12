Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.455,53
ALTIN
1.054,17
DOLAR
18,56
STERLİN
22,01
EURO
19,24
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan mağaza ve ofisler açık artırma ile satılacak
Mecidiyeköy'de iş merkezinde bulunan...
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım ihalesi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşım...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim Üyesi alacak
Gazi Üniversitesi 64 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rusya, Biden’ın kardeşleri dahil 200 ABD’liye yaptırım kararı açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, dün ABD’nin Rus yetkililer ve iş insanlarına uyguladığı yeni yaptırımlara karşılık olarak Başkan Biden’ın kardeşleri dahil 200 ABD’liye ülkeye giriş yasağı getirdiğini duyurdu.

12 Kasım 2022 Cumartesi 11:58
Rusya, Biden’ın kardeşleri dahil 200 ABD’liye yaptırım kararı açıkladı

Bakanlık açıklamasında “Rusya Federasyonu, Biden yönetimi tarafından yalnızca Rus yetkililere, iş ve kamu görevlilerine ve kültürel şahsiyetlere değil, aynı zamanda şu veya bu nedenle Washington'u memnun etmeyenlere de sürekli olarak uygulanan yeni bireysel yaptırımlara yanıt olarak, 200 ABD vatandaşına giriş yasağı getirdi” denildi. Rusya tarafından ‘Durdurma Listesi’ olarak adlandırılan listede, ABD Başkanı Joe Biden’ın kardeşleri, ABD yönetiminin akrabaları, askeri-sanayi şirketlerinin başkanları ve lobi faaliyetinde bulunan halkla ilişkiler şirketlerinin yöneticilerinin yer aldığı belirtildi.

200 kişilik listede Başkan Biden’ın kız kardeşi Valerie Biden Owens ile iki erkek kardeşi James Brian Biden ve Francis William Biden'ın yanı sıra uydu fotoğraflama şirketi Maxar Teknoloji’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Johnson bulunuyor. Listede dikkat çeken isimler arasında Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, ABD Savunma Bakanı Austin'in eşi, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin geçenlerde saldırıya uğrayan eşi Paul Pelosi de yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaABDYaptırımJoe Biden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa ile İtalya arasında mülteci krizi
Fransa ile İtalya arasında mülteci krizi
Özbekistan’da Erdoğan’a verilen iki nişan
Özbekistan’da Erdoğan’a verilen iki nişan
Erdoğan’a Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi
Erdoğan’a Türk Dünyası Ali Nişanı taltif edildi
Erdoğan: KKTC’nin, Teşkilata gözlemci üye olmasını kabul ettik
Erdoğan: KKTC’nin, Teşkilata gözlemci üye olmasını kabul ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı
Bakan Çavuşoğlu: Asya yeniden öne çıkıyor
Bakan Çavuşoğlu: Asya yeniden öne çıkıyor
Sosyal medya devi Meta, 11 bin kişiyi işten çıkardı
Sosyal medya devi Meta, 11 bin kişiyi işten çıkardı
NATO’nun bir sonraki zirvesi Litvanya’da yapılacak
NATO’nun bir sonraki zirvesi Litvanya’da yapılacak
Çavuşoğlu: FETÖ, bulunduğu her yer için tehdittir
Çavuşoğlu: FETÖ, bulunduğu her yer için tehdittir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول