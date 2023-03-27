Rusya: Batı'nın tepkisi, Belarus'a nükleer silah yerleştirme planlarımızı etkilemeyecek

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konularla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Belarus'a taktik nükleer silah yerleştireceklerini geçen hafta bildirdiğini anımsattı.

Batılı ülkelerin buna olumsuz tepki verdiğine dikkati çeken Peskov, "Elbette bu tepki Rusya'nın planlarını etkileyemez." dedi.

Kuzey Akım 1 ve 2 doğal gaz boru hatlarında geçen yıl meydana gelen patlamalara işaret eden Peskov, "Veriler, kritik altyapıya yönelik bu büyük çaplı sabotaj ve terör eyleminin arkasında bazı devletler ve özel servislerin olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Batılı ülkelerin bu konuyu kapatmaya çalıştığını kaydetti.