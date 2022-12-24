Rusya, Asya Futbol Federasyonu’na geçebilir

MOSKOVA (DHA)

Bir gün önce toplanan Rusya Futbol Birliği (RFS) Yürütme Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yapan Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Aleksandr Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte Avrupa Futbol Federasyonları Birliği’nden (UEFA) ayrılmayı düşündüklerini bildirdi.

Dyukov, önümüzdeki hafta kulüplerle birlikte video konferans yoluyla UEFA’dan ayrılma seçeneklerini değerlendireceklerini belirtirken, kararın 27 Aralık Salı günü alınabileceği sinyali verdi.

28 Şubat'ta UEFA ve Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), Ukrayna'daki askeri operasyon nedeniyle Rus kulüpleri ve Rus Milli Takımlarının uluslararası müsabakalara katılmasını askıya almıştı. Rus Milli Takımı, Katar'daki Dünya Kupası elemelerinden men edilmiş, 2024 Avrupa Şampiyonası eleme aşaması kurasına katılamamıştı.

Dyukov, Rusya’nın futbolda yüzünü Asya’ya dönmesi ile ilgili müzakerelerin sürdüğünü aktarırken, bu konunun Rus futbolunun en azından önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl gelişeceği üzerinde etkisi olacağının altını çizdi.

Nihai kararı salı günü vereceklerini söyleyen Dyukov, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Asya Futbol Konfederasyonu’na geçişi şimdi ciddi olarak değerlendiriyoruz, çünkü 31 Aralık'a kadar bu fırsat penceremiz var. 2026 Dünya Kupası'na yetişebilmek için çekilme başvurusunda bulunmalıyız. Eğer bunu şimdi yapmazsak Avrupa müsabakalarına girme ihtimalimizin olmadığını anlıyoruz. O zaman bir sonraki turnuvalara 2027'den itibaren erişebileceğiz. Yani futbolumuz dört yıl kaybedebilir. Bu dikkate alınmalı. Kulüplerimize gelince, büyük çoğunluk Asya Futbol Konfederasyonu’na geçişi destekliyor. Bazıları kayıtsız şartsız, bazıları ise orada oynamamanın Avrupa’da hiç oynamamaktan daha iyi olduğunu anlıyor."