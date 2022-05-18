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Rusya: 24 saat içinde 29'u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu

18 Mayıs 2022 Çarşamba 15:04
Rusya: 24 saat içinde 29'u yaralı 694 Ukrayna askeri teslim oldu

RUSYA - Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada “Mariupol'da Azov milliyetçi biriminin militanları ve Azovstal fabrikasında bloke edilen Ukraynalı askerler teslim olmaya devam ediyor” dedi.

Savunma Bakanlığı açıklamasında son 24 saat içinde 29’u yaralı 694 askerin teslim olduğunu belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı, 16 Mayıs'tan bu yana toplam 959 askerin teslim olduğunu belirtti. Bugüne kadar teslim olan 80 yaralı askerden 51 tanesinin Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Novoazovsk Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Savunma BakanlığıUkrayna Askeri
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