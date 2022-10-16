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Rus vatandaşları, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun kaybının 65 bine yaklaştığını belirterek, “Pek çok Rus vatandaşı, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2022 Pazar 13:23
Rus vatandaşları, Kremlin’deki bir avuç insan için canını verdi

UKRAYNA (DHA)

Ulusa sesleniş konuşmasında açıklamalarda bulunan Zelenski, “Düşmanın kayıpları 65 bine yaklaşıyor. Pek çok Rus vatandaşı, Kremlin'deki bir avuç insanın gerçeği görmezden gelme olasılığı için canını verdi” dedi. Rusya’nın kabiliyetlerini kısıtlamak için her şeyin yapıldığını belirten Zelenski, “İşgalcilerin kabiliyetlerini, Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki kabiliyetlerini azaltmak için her şeyi yapıyoruz. Teröristlerin lojistiğini, depolarını ve karargahlarını sürekli olarak yok ediyoruz” diye konuştu.

“BAZI KENTLERİMİZ HEDEF OLDU”

Zelenski, Rusya’nın birçok kenti füzeler ve İran yapımı İHA’larla hedef aldığını belirterek, “Bugün ve dün ülkemizin çeşitli bölgeleri Rus saldırılarının hedefi oldu. Özellikle füzeler ve İran yapımı insansız hava araçlarıyla. Bazı füzeler ve insansız hava araçları vuruldu. Ama ne yazık ki, hepsi değil. Maalesef yıkım ve can kaybı var. Donbas, Zaporijya, Mıkolayiv bölgesi, Harkiv bölgesi, Sumy bölgesi, Kiev bölgesi, Dnipropetrovsk bölgesi ve ülkemizin diğer bazı bölgeleri. Rus ordusunun saldırı kabiliyetlerini etkisiz hale getirmek için daha fazla düşman füzesi ve insansız hava aracı vurmak için her şeyi yapıyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Devlet BaşkanıVolodimir ZelenskiUkraynaRusya
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