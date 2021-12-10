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Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip

10 Aralık 2021 Cuma 16:05
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Rus savaş uçaklarından Fransız savaş uçaklarına yakın takip

RUSYA - Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Aralık’ta Rusya sınırlarına yaklaşan Fransız ve ABD savaş uçaklarının, Rus savaş uçakları tarafından yakın takibe alındığını ve Rus sınırından uzaklaştırıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Karadeniz'in tarafsız suları üzerindeki Rus hava sahası kontrolü, Rusya devlet sınırına yaklaşan hava hedefleri belirledi. Hava hedeflerinin belirlenmesi için üç Su-27 tipi savaş uçağı, hava üssünden kalkış yaptı. Rus uçakları, Fransa Hava Kuvvetleri’ne ait Dassault Mirage 2000 ve Dassault Rafale tipi savaş uçakları ve RC-135 tipi keşif uçağıyla birlikte, ABD Kara Kuvvetleri’ne ait Bombardier CL-600 tipi keşif uçağını tespit etti. Yabancı askeri uçakların Rusya sınırından uzaklaştırılmasının ardından Rus savaşçıları güvenli bir şekilde üsse geri döndü” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus Savaş UçaklarıFransız Savaş UçaklarıYakın Takip
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