Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1106
ALTIN
505.535
DOLAR
8.3454
STERLİN
10.8330
EURO
9.7424
Antalya, 72 ülkeden bin 250 sporcuyu ağırlayacak
Antalya, 72 ülkeden bin 250...
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
“Pandemi döneminde kanser taramaları ertelenmemeli”
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Beypiliç Boluspor'u ağırlıyor
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl 38,4 milyar TL oldu
Çevre koruma harcamaları geçtiğimiz yıl...
“Meme kanseri görülme yaşı gün geçtikçe düşüyor”
“Meme kanseri görülme yaşı gün...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rus politologdan Ermenistan iddiası!

Rus politolog ve gazeteci İgor Korotçenko, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki son kadro değişikliklerini, “Rusya yanlısı unsurların temizlenmesi” olarak ifade etti.

30 Ekim 2020 Cuma 12:47
19 Okunma
Rus politologdan Ermenistan iddiası!

RUSYA - Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın askeri üssünün ülkesinin güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Rusya'nın ünlü politologu İgor Korotçenko'dan ise çarpıcı açıklama geldi . Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kendine karşı tehdit olarak gördüğü askeri görevlilere yönelik kadro temizliğine giriştiğini iddia etti.
 

"RUS YANLISI SUBAYLAR TEMİZLENDİ"

Korotçenko, Ermenistan’da bazı üst rütbeli askerlerin herhangi bir neden gösterilmeden görevden alındığına dikkat çekerken bu kişilerin daha önce Rusya’da eğitim gördüklerini belirtti.  Korotçenko anı zamanda Başbakan Nikolay Paşinyan’ın Rusya yanlısı askerleri devlet güvenlik sisteminden temizlemeye yönelik böyle bir hamlede bulunduğunu öne sürdü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus Politolog Ve Gazeteci İgor KorotçenkoErmenistan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan sismik araştırma gemisi üretmek için harekete geçti
Yunanistan sismik araştırma gemisi üretmek için harekete geçti
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Almanya'daki Türk işletmecilerden karantina isyanı
Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi
Berde’yi ateşe tutan ‘Smerç’ imha edildi
60 milyon dolar değerinde uyuşturucu
60 milyon dolar değerinde uyuşturucu
Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü
Güney Kıbrıs’ta halk sokağa döküldü
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL B9'i test etti
Cumhurbaşkanı Tatar KKTC’nin yerli otomobili GÜNSEL B9'i test etti
Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması
Rusya'dan Charlie Hebdo açıklaması
Azerbaycan first lady'si Mehriban Aliyeva’dan 29 Ekim paylaşımı
Azerbaycan first lady'si Mehriban Aliyeva’dan 29 Ekim paylaşımı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a bir tepki de Yunanistan'dan

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma