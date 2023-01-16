Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.984,86
ALTIN
1.157,69
DOLAR
18,78
STERLİN
23,03
EURO
20,40
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5 Araştırma Görevlisi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 5...
KTO Karatay Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
KTO Karatay Üniversitesi 16...
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi MYO Öğretim Görevlisi alacak
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi...
İstanbul Kent Üniversitesi 12 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak
İstanbul Kent Üniversitesi 12...
Marmaray ve Başkentray tren setlerindeki reklam alanları kiraya verilecek
Marmaray ve Başkentray tren...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 30'a yükseldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Dnipro kentine dün düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitiren sivillerin sayısının 30'a yükseldiğini, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu açıkladı.

16 Ocak 2023 Pazartesi 00:14
Rus ordusunun Dnipro'ya füze saldırısında ölen sivillerin sayısı 30'a yükseldi

Zelenskiy, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, dün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti.
Zelenskiy, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir." dedi.
Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, bu ülkeye karşı yaptırımların arttırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.
- "Donbas'ta sıcak çatışmalar sürüyor"
Öte yandan, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği ülkesindeki cephelerde son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.
Özelikle en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş, Soledar, Bahmut ve tüm Donetsk bölgesi için Luhansk bölgesi için tek bir mola vermeden, tek bir duraklama olmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 16.01.2023 09:45
Anahtar Kelimeler:
UkraynaRusyaSavaşVolodimir ZelenskiyDniproFüzeSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı
Almanya'da "linyit köyü" çevresinde yaklaşık 35 bin çevreci eylem yaptı
Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
Etiyopya'nın kuzeyindeki savaşta 600 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor
İsveç basınına göre terör örgütü PKK/YPG'nin SEB bankasında aktif hesabı var
İsveç basınına göre terör örgütü PKK/YPG'nin SEB bankasında aktif hesabı var
Husiler: Umman heyetiyle "olumlu" görüşmeler yaptık
Husiler: Umman heyetiyle "olumlu" görüşmeler yaptık
Nepal'de yolcu uçağı düştü, 68 kişi yaşamını yitirdi
Nepal'de yolcu uçağı düştü, 68 kişi yaşamını yitirdi
2023 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu
2023 Dakar Rallisi'nin şampiyonları belli oldu
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi öldürdü
Ukrayna: Donetsk'teki Soledar şehrinin Rusya'nın kontrolüne geçtiği bilgisi doğru değil
Ukrayna: Donetsk'teki Soledar şehrinin Rusya'nın kontrolüne geçtiği bilgisi doğru değil
Yemen'de yüzlerce kişi gözlerini kaybetme tehdidi altında
Yemen'de yüzlerce kişi gözlerini kaybetme tehdidi altında

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi