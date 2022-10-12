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Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı

12 Ekim 2022 Çarşamba 14:35
Rus istihbaratı, Kerç Köprüsü patlamasıyla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı

RUSYA - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kerç Köprüsü’nde meydana gelen patlamayla ilgili 5’i Rus, 3’ü Ukraynalı ve Ermeni olmak üzere 8 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. FSB, saldırıyı düzenleyenlerin Ukrayna istihbaratı olduğunu belirtti.

FSB’den yapılan açıklamada, “Şu anda, saldırının planlanmasına katılan 5 Rusya vatandaşı, 3 Ukrayna ve Ermenistan vatandaşı gözaltına alındı. Saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Yabancı vatandaşlar da dahil olmak üzere tüm organizatörleri ve suç ortakları Rus yasalarına göre sorumlu tutulacaktır. Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi, Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi ile birlikte, Kırım (Kerç) Köprüsü'ndeki terör saldırısını düzenleyenin Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü başkanı Kirill Budanov, çalışanları ve ajanlar olduğunu belirledi” denildi.

SALDIRININ NASIL DÜZENLENDİĞİ ANLATILDI

FSB, saldırının nasıl düzenlendiğine ilişkin detayları da paylaştı. Açıklamada, 22 bin 770 kilogram ağırlığındaki patlayıcılar, Ağustos ayının ilk günlerinde Odessa limanından Bulgaristan’ın Ruse şehrine götürüldü. Patlayıcıların daha sonra Gürcistan’ın Poti limanına ve Ermenistan’a gittiği ve bazı belgelerin değiştirilmesinin ardından patlayıcıları taşıyan kamyonun 4 Ekim’de Gürcistan-Rusya sınırını geçtiği aktarıldı. 6 Ekim’de Krasnodar bölgesine gelen kamyonun kargosunun alındığı ve belgelerin değiştirilerek Kırım’da var olmayan bir şirket adında tekrar düzenlendiği belirtildi. 7 Ekim’de ise patlayıcıları 1971 doğumlu Rus vatandaşı Makhir Yusubov'un kullandığı kamyona yüklendiği, 8 Ekim’de ise köprüde patlamanın gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Federal Güvenlik ServisiKerç Köprüsü Patlaması
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