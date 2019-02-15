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Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü
Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle...

Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü

Rus basını Soçi’de düzenlenen 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü

Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü

Rus basını Soçi’de düzenlenen 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü

15 Şubat 2019 Cuma 11:07
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Rus basını 'Üçlü Zirve'yi böyle gördü

Rusya (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla, dördüncüsü Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 'Suriye' konulu Üçlü Zirve Toplantısı Rus basınına böyle yansıdı.

İzvestiya: "Üçlü kart: Rusya, Türkiye ve İran Suriye’nin toprak bütünlüğünden yana"

Rusya, İran ve Türkiye’nin heyetleri, Suriye tarafı, uluslararası gözlemciler ve BM temsilcilerinin katılımıyla 11 görüşme gerçekleşti. Astana görüşmeleri Suriye’deki durumun normale dönme sürecinde ciddi ilerleme kaydedilmesine neden oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Astana zirvesindeki konuşmasına böyle başladı. 

Ria Novosti: "Putin Türkiye’nin güney sınırlarının güvenliğinin sağlanmasının önemine değindi"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya-Türkiye-İran zirvesi sonucunda, Rusya’nın Türkiye’nin Güney sınırlarının güvenliğinin sağlanmasına anlayışla yaklaştığını bildirdi. 

Pervıy Kanal: "Rusya, Türkiye ve İran liderleri Suriye’nin geleceğini masaya yatırdılar"

Dün Soçi’de siyasi açıdan önemli bir gündü. Vladimir Putin Türk ve İranlı mevkidaşı ile bir araya geldi. Önce teke tek, ardından birlikte Suriye’yi görüştüler. Barış sürecinin garantör ülkeleri Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini teyit ettiler.

Kremlin News: "Putin, Erdoğan ve Ruhani Suriye krizinin barış sürecine devam etme konusunda anlaştılar"

Rusya, İran ve Türkiye liderleri Suriye krizinin çözülmesine yönelik ortak çalışmaya devam etme isteklerini teyit ettiler. Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan ve Hasan Ruhani, Soçi’deki görüşmelerde Washington’un Amerikan birliklerini Suriye’den çekme kararı ışığında gelecekteki adımları görüştüler. 

360 News: "Barış için bir şans. Üç liderin zirvesi İdlib’deki felaketi önleyecek"

14 Şubat’ta Soçi’de düzenlenen zirvede Astana sürecinin üç garantör ülkesinin lideri bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani görüşmeleri kapsamında Suriye’deki barış sürecini masaya yatırdılar. 

PolitRusya: "Suriye’deki savaşın sonunun başlangıcı: Moskova, Tahran ve Ankara Suriye barış sürecinde 'son düzenlemeleri' yaptılar"

Rusya, Türkiye ve İran liderleri 14 Şubat’ta Astana sürecinin garantör ülkelerinin dördüncü zirvesini düzenlediler. Görüşmeler sırasında liderler daha önce alınan Soçi anlaşmalarının yerine getirilmesini ve Suriye topraklarının teröristlerden temizlenmesi konularını ele aldılar. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rus Basınıüçlü Zirve
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