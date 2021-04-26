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Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı

Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için anlaşmaya vardıkları belirtildi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:20
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Rus aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı

RUSYA - Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, (RDIF) koronovirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Sputnik V aşısının Türkiye’de üretimi için Viscoran İlaç Şirketi ile anlaşma sağlandığını duyurdu.. RDIF’ten yapılan açıklamada, Viscoran İlaç Şirketi ile üretim kapsamında anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. RDIF CEO’su Kirill Dmitriev, “Viscoran İlaç ile yapılan anlaşma, üretim kapasitemizi artırmayı ve Sputnik V tedarikini küresel olarak kolaylaştırmayı sağlayacak. Asya, Latin Amerika, Avrupa ve BDT'nin bir dizi ülkesinde önde gelen ilaç üreticileriyle anlaşmalara vardık ve bu ortaklıklar sayesinde güvenli ve etkili Rus aşısı 60'tan fazla ülkede insanlar için mevcut olacak” ifadelerine yer verildi.
 

“ÇALIŞMALARIMIZ BAŞARILI ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR”

Viscoran İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, yapılan anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, “Üretim anlaşmaları, lisanslama süreçleri, depolama ve dağıtım konularının yanı sıra, ürün üzerinde bazı klinik çalışmaların yürütülmesi de Sputnik V aşısı için Rusya ile iş birliğimizin bir parçasıdır. Bu konudaki çalışmalarımız da çok başarılı bir şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada tartışılan bu kadar değerli bir ürüne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sputnik VRusyaAnlaşma
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