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Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu

Kıbrıslı Türk akademisyen, Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu

Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu

Kıbrıslı Türk akademisyen, Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu

20 Ocak 2019 Pazar 10:42
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Rumların listesinden 'AP' için milletvekili adayı oldu

LEFKOŞA (DHA) 

Rum Ana muhalefet partisi AKEL, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde, Kıbrıslı Türk akademisyen Niyazi Kızılyürek'i milletvekili  adayı olarak gösterdi.

İlk kez bir Kıbrıslı Türk'ü AP seçimleri için aday gösteren AKEL, 26 Ocak'ta aday tanıtım etkinliği düzenleyecek. AP'de temsil edilecek 6 milletvekilini seçmek için 'Kıbrıs Cumhuriyeti' kimliğine sahip yaklaşık 77 bin Kıbrıslı Türk de oy kullanabilecek.

Güney Kıbrıs'ta yaşayan Niyazi Kızılyürek, Kıbrıs (Rum) Üniversitesi'nde Türkoloji Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyor. Kızılyürek'in çoğu Kıbrıs Sorunu olmak üzere çeşitli dillerde yirmiden fazla kitabı yayınladı. Yunanca, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilen Niyazi Kızılyürek, 1997 yılında Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs üçgeninde sürdürdüğü yakınlaşma çabalarından ötürü 'Abdi İpekçi Barış ve Dostluk' ödülüne layık görüldü.

ADA'NIN 'TEK' DANIŞMANI

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in danışmanlığını da yapan Niyazi Kızılyürek, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çözüm çabalarına destek amacıyla kurulan heyete de girmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Niyazi KızılyürekAP Seçimleri
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