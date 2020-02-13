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Rumlar'da 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş paniği: Açılmasını engelleyin

Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik yeni bir süreci başlatma kararı alması Rumları endişelendirdi. Rum yönetimi ile Dışişleri Bakanlığı, Kapalı Maraş ile ilgili bir adım atılmaması için diplomatik girişim başlattı. Rumların Maraş Belediyesi de, konuyu BM'ye taşımaya karar verdi.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:33
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Rumlar'da 'Hayalet Şehir' Kapalı Maraş paniği: Açılmasını engelleyin

LEFKOŞA - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Cumartesi günü Kapalı Maraş'ta 'Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı' başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenleyecek. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer de katılacak.
 

Maraş'ın açılması ile ilgili başlayan süreç Rum medyasında geniş şekilde yer aldı. Rum Politis gazetesi, toplantı nedeniyle Rumların Maraş Belediyesi'nin BM'ye başvurma kararı aldığını yazdı. Rum Başkanlık Sarayı ile Dışişleri Bakanlığı'nın haberin ortaya çıkması ile teyyukuza geçtiğini ifade eden gazete, Rumların Maraş Belediyesi'nin BM Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizbeth Spehar’a bir mektup gönderme kararı aldığını belirtti. Mektupta, Maraş ile ilgili atılacak adımların kınanacağı kaydedildi.
 

RUM SİYASİLER KINADI
 

Rum siyasi partiler de, Maraş ile ilgili adımı kınadı. Rum partiler konuyu "tehlikeli ve oldukça olumsuz bir gelişme" olarak nitelendirdi. İktidar DİSİ partisi yazılı açıklamasında, Türkiye’nin Kapalı  Maraş’taki yeni bir 'kışkırtıcı' eylemde bulunduğunu ileri sürdü. DİSİ, Maraş ile ilgili atılacak adımları kınayarak, "Bu eylem Türkiye’nin kapalı bölge Maraş’la ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin belirli kararlarını ihlal etmekte olan yayılmacı tutumunu kanıtlayan bir harekettir" iddiasında bulundu.

EDEK partisi de, "Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Maraş’ta gerçekleşen ve kınanması gereken girişimler aleyhinde politik ve diplomatik önlemler almasının zamanı geldi" diye açıklamada bulundu.Rum Ekologlar- Vatandaşlar İşbirliği de gelişmeyi kınadıklarını açıkladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hayalet şehirKapalı MaraşPanikRumlar
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