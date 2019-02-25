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Rum sözcü Kıbrıs'ta çözüm için şartlarını sıraladı

KIBRIS Rum Hükümet Sözcüsü Pordoromos Prodormu, Kıbrıs'ta bir çözüm için şartlarının, Türkiye'nin garantisinin ve müdahale hakkının sona ermesi ve Türk askerinin Ada'da bulunmaması olduğunu söyledi.

Rum sözcü Kıbrıs'ta çözüm için şartlarını sıraladı

KIBRIS Rum Hükümet Sözcüsü Pordoromos Prodormu, Kıbrıs'ta bir çözüm için şartlarının, Türkiye'nin garantisinin ve müdahale hakkının sona ermesi ve Türk askerinin Ada'da bulunmaması olduğunu söyledi.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:53
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Rum sözcü Kıbrıs'ta çözüm için şartlarını sıraladı

LEFKOŞA - Prodormu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in yarın yapacağı görüşme öncesinde Rum Fileleftheros gazetesine konuştu.

Rum Sözcü, "Crans - Montana’daki çıkmazın sebebi, garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin adadan çekilmesine ilişkin ifadelerin kuşku altında bırakılmasıydı" dedi.
 

ANASTASİADİS, SİSİ İLE GÖRÜŞTÜ
 

Doğalgaz konusunda da açıklama yapan Prodromu, "Doğu Akdeniz'de mevcut sondajlar dışında başka sondajların da yapılmasını planıyoruz" dedi.
 

Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de, Avrupa Birliği (AB) - Arap Ülkeleri Zirvesi için gittiği Mısır’da, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah El Sisi ile bir araya geldi. 
 

Akıncı ile Anastasiadis, yarın ara bölgede bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek gayri resmi toplantı yerel saatle 10.30'da başlayacak.

DHA

Son Güncelleme: 25.02.2019 13:59
Anahtar Kelimeler:
Rum SözcüKıbrıs
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