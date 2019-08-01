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Rum Kilisesi’nin ‘lüks otel ve gökdelen’ projesi tartışma çıkardı

Güney Kıbrıs'ta Rum Kilisesi'nin Baf İlçesi'ne bağlı Yeroşibu bölgesine, lüks bir otel ile 2 gökdelen yapma projesi tartışma çıkardı. Rum ana muhalefeti AKEL, otelin yapılacağı alanın yanında antik bir kent olduğunu belirterek, hükümetin projeyi durması çağrısı yaptı.

Rum Kilisesi’nin ‘lüks otel ve gökdelen’ projesi tartışma çıkardı

Güney Kıbrıs'ta Rum Kilisesi'nin Baf İlçesi'ne bağlı Yeroşibu bölgesine, lüks bir otel ile 2 gökdelen yapma projesi tartışma çıkardı. Rum ana muhalefeti AKEL, otelin yapılacağı alanın yanında antik bir kent olduğunu belirterek, hükümetin projeyi durması çağrısı yaptı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
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Rum Kilisesi’nin ‘lüks otel ve gökdelen’ projesi tartışma çıkardı

LEFKOŞA - Güney Kıbrıs'ta tartışma Rum Kilisesi'nin 14 katlı lüks bir otel ve 2 gökdelen yapılacağını açıklamasıyla başladı. Yeroşibu bölgesindeki arazinin, kilise mülkü olduğu ve istenilenin yapılabileceği savunuldu. Ana muhalefet partisi AKEL, bölgede arkeolojik kazıların yapıldığını belirterek, "Burada kültürel cinayet işleniyor" açıklaması yaptı.

Başpiskopos II. Hrisostomos da, otelin yapımına ‘engel olunamayacağını’ belirterek, ‘kazıları traktöre binip kaldıracağım’ diyerek çalışmaların son bulması çağrısı yaptı.

'KÜLTÜREL CİNAYET'

Rum Bakanlar Kurulu da, Başpiskopos II. Hrisostomos'un isteği üzerine bölgeyi eski eser kategorisinden çıkardı. Otel ile ilgili çalışmalar başlayınca, AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu açıklama yaptı.

Rum iktidar partisi DİSİ ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'in, işlenen kültürel cinayete seyirci kaldığını söyleyen Stefanu, "Hükümet ve Başpiskopos, bilimsel kurumların, Yeroşibu Belediyesi’nin, yurttaşların endişelerini, çığlıklarını küçümsüyor. Bu öfke yaratıyor. Yeroşibu’daki kültürel cinayet önlenmelidir. AKEL bunun için gerek mecliste, gerekse meclis dışında gereken her şeyi yapacaktır” dedi.

DHA

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