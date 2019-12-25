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Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil

Rum Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetiminin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrasında 2 Ocak'ta imzalanacağı açıklanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil

Rum Hidrokarbon uzmanı Haralambos Ellinas, Yunanistan, İsrail ve Rum yönetiminin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması sonrasında 2 Ocak'ta imzalanacağı açıklanan Doğu Akdeniz Boru Hattı Projesi'nin (EastMed) sürdürülebilir olmadığını söyledi.

25 Aralık 2019 Çarşamba 15:56
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Rum enerji uzmanından EastMed yorumu: Sürdürülebilir değil

LEFKOŞA - Atina’da atılacak imzaların, anlaşmaya taraf ülkeler arasındaki ilişkilerin pekiştirilmesine yardımcı olacağını belirten Ellinas, Avrupa’da, EastMed projesinin ekonomik ve siyasi açıdan uygun görülmediğini belirtti. 

EastMed'in sürdürülebilir olmadığını ifade eden Rum uzman, yeni Avrupa Komisyonu başkanlığının önceliğinin 2050’ye kadar sıfır fosil yakıt atığı olduğunu, bunun da AB’nin tamamen farklı bir istikamete yöneldiği anlamına geldiğini kaydetti.

Projeye yatırım yapacak şirketin de bulunamadığına dikkat çeken Ellinas, "Avrupa piyasaları kaybedildi. Asya piyasaları da çok rekabetçi" dedi.

SALİH, GÜNEY KIBRIS'A GİDECEK

Libya'da Halife Hafter'in müttefiki Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in de hafta sonunda Güney Kıbrıs'ı ziyaret edeceği belirtildi. Salih'in önce Yunanistan'a ardından da Kıbrıs Rum kesimine gideceği bildirildi.

Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğunda olması beklenen EastMed boru hattının bir yılda 9 ila 12 milyon metreküp doğalgazı İsrail'den, önce Güney Kıbrıs'a oradan da Yunanistan’a, oradan da İtalya ve diğer güney Avrupa ülkelerine taşıması planlanıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rum Hidrokarbon Uzmanı Haralambos EllinasYunanistanİsrail Ve Rum Yönetimi
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