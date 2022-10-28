Rosatom, Türkiye'ye nükleer yakıt simülatörleri gönderdi

RUSYA FEDERASYONU - Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, nükleer yakıt simülatörlerinin Akkuyu Nükleer Enerji Santrali’nde (NGS) test edilmek üzere Türkiye'ye sevk edildiğini duyurdu.



Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için kullanılacak olan nükleer yakıt simülatörlerinin test edilmek üzere sevk edildiğini kaydeden Rosatom, bugün yaptığı açıklamada Sibirya’daki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Tesisinde üretilen “Yakıt simülatörüyle birlikte reaktör kontrolü ve koruması için kontrol çubuk modelleri ve nükleer yakıtın kontrolü için gerekli araçlar, Türkiye’ye gönderilmiştir” ifadelerine yer verdi.



NASIL TEST EDİLECEK?



Rosatom, yeni güç ünitesinin faaliyete geçmeden önce tesisin temel sistemlerini test etmek için yakıt simülatörlerinin ve kontrol çubuklarının reaktör çekirdeğine yükleneceğini ve ardından boşaltılacağını açıkladı. Rosatom Nesil 3+ güç ünitesinin, reaktör çekirdeğinin uranyum yakıtlı 163 yakıt grubundan oluştuğunu ifade etti. Akkuyu NGS'nin birinci güç ünitesi için ilk nükleer yakıtın ise 2023’te gönderilmesinin planlandığı belirtildi.