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Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak

Riyad Büyükelçiliği’ne sözleşmeli sekreter alınacak.

31 Ekim 2021 Pazar 09:41
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Riyad Büyükelçiliği’ne sekreter alınacak

T.C. Riyad Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.

Başvurular 18 Ekim Pazartesi TSİ 10:00 ile 10 Kasım Çarşamba 2021 TSİ 23:59 arasında e-Devlet üzerinden Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, yazılı sınav; 15 Kasım 2021 tarihinde Pazartesi günü saat 14:00’te T.C. Riyad Büyükelçiliği’nde, sözlü ve uygulamalı sınav ise; 18 Kasım Perşembe günü saat 14:00’te T.C. Riyad Büyükelçiliği’nde yapılacak. 

Riyad Büyükelçiliği’nin sekreter alımı ilanıyla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Riyad BüyükelçiliğiSözleşmeli SekreterSekreter Alımı
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