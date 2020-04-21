Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani değil'
'Koronavirüs kan bağışı yapmaya mani...
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı salgının önüne geçer
Dr. Tan: Milli ürün kullanımı...
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu: e-Devlet üzerinden...
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı
Güçlü bir bağışıklık sistemi için uzmanından 8 öneri
Güçlü bir bağışıklık sistemi için...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri sonlandırdı

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesi karşısındaki Suriye’nin Haseke iline bağlı Resulayn ilçesinde Suriye Milli Ordusu (SMO) grupları arasında yaşanan anlaşmazlık çatışmaya dönüştü. İki grup arasında çıkan ve TSK birlikleri tarafından sonlandırılan çatışma nedeniyle, Ceylanpınar'da belediye ve cami hoparlöründen anonslar yapılarak pencere kenarında ve dışarıda durulmaması istendi.

21 Nisan 2020 Salı 09:35
0 Okunma
Resulayn'da SMO grupları çatıştı, TSK birlikleri sonlandırdı

PKK/YPG'li teröristlerden Barış Pınarı harekatıyla temizlenen Suriye’nin Resulayn ilçesinde saat 22.30 sıralarında SMO grupları arasında yaşanan anlaşmazlık dolayısıyla çatışma çıktı. Ağır silahların kullanıldığı çatışma sırasında yükselen silah sesleri, Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Yaklaşık bir saat süren çatışma sırasında Ceylanpınar'da belediye ve cami hoparlöründen anonslar yapıldı. Yapılan anonslarda pencere kenarında ve dışarıda durulmaması, sınır hattından uzak durulması istendi.

Ceylanpınar'da tedirginlik yaşatan çatışma bölgede konuşlu TSK birlikleri ve Resulayn'daki yerel güvenlik güçlerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaşananların ardından Ceylanpınar sınır hattında önlemler artırılırken, Şanlıurfa Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılan Resulayn’da 20 Nisan 2020 saat 22.30 sularında Suriye Milli Ordusuna bağlı iki grup arasında kısa süreli bir silahlı çatışma yaşanmış; meydana gelen olay, bölgede bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı birliklerimiz ve yerel unsurların müdahalesiyle sonlandırılmıştır."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKSmoBarış Pınarı HarekatıResulayn
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin : Salgın Rusya’da zirve noktaya ulaşmadı
Putin : Salgın Rusya’da zirve noktaya ulaşmadı
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde "Yavuz" paniği
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde "Yavuz" paniği
Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı
Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı
Almanya'dan Çin’e 130 milyar euroluk koronavirüs faturası
Almanya'dan Çin’e 130 milyar euroluk koronavirüs faturası
Libya’da Hafter'e ait milisler Trablus’un doğusundaki sivilleri hedef aldı
Libya’da Hafter'e ait milisler Trablus’un doğusundaki sivilleri hedef aldı
Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 168 ölüm
Belçika’da son 24 saatte koronavirüsten 168 ölüm
Rusya’da 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası
Rusya’da 4 bin 268 yeni koronavirüs vakası
Kanada’da silahlı saldırı: Biri polis, 16 kişi öldü
Kanada’da silahlı saldırı: Biri polis, 16 kişi öldü
Kraliçe Elizabeth 94'üncü yaşını internetten kutlayacak
Kraliçe Elizabeth 94'üncü yaşını internetten kutlayacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı