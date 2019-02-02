Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102937
ALTIN
220.751
DOLAR
5.2133
STERLİN
6.8121
EURO
5.9804
Lazer epilasyon uyarısı
Lazer epilasyon uyarısı
Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün
Buse'yi arama çalışmalarında 10'uncu gün
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvası
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
Fenerbahçe - Göztepe: 2-0
David Pavelka: Rüyamın peşinden koştum
David Pavelka: Rüyamın peşinden koştum

Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş (86), solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

02 Şubat 2019 Cumartesi 13:17
0 Okunma
Rauf Denktaş'ın eşi hayatını kaybetti

LEFKOŞA - Lefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakımı ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, bugün saat 08.20'de yaşamını yitirdi. Aydın Denktaş’ın kızı Ender Denktaş Vangöl, annesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından, "Annemiz babamıza kavuştu. Bir çınarımızı daha kaybettik" şeklinde duyurdu.

KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 13 Ocak 2012 tarihinde yaşamını yitirmişti.

Acı haberin ardından yakınları ve sevenleri, taziyede bulunmak için ailenin evine geldi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rauf DenktaşAydın Denktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular
ABD: 1 Mart'a kadar anlaşma olmazsa vergiler devreye girer
ABD: 1 Mart'a kadar anlaşma olmazsa vergiler devreye girer
Kışlakçı'dan kritik görüşmeyle ilgili açıklama
Kışlakçı'dan kritik görüşmeyle ilgili açıklama
Londra’da Türk genci bıçaklanarak öldürüldü
Londra’da Türk genci bıçaklanarak öldürüldü
Brezilya’da çöken baraj sonrası 9 kişinin cesedine ulaşıldı
Brezilya’da çöken baraj sonrası 9 kişinin cesedine ulaşıldı
İtalya’da helikopter ve uçak çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
İtalya’da helikopter ve uçak çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı
Trump: Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık
Trump: Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık
Rusya devreye giriyor
Rusya devreye giriyor
"Kimse tek başına yön veremez"
"Kimse tek başına yön veremez"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ