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Rafsancani'nin kızından 'rejim içeriden çöktü' yorumu

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkedeki sorunlara çözüm üretilmediğini ve rejimin içeriden çöktüğünü söyledi.

Rafsancani'nin kızından 'rejim içeriden çöktü' yorumu

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkedeki sorunlara çözüm üretilmediğini ve rejimin içeriden çöktüğünü söyledi.

27 Aralık 2018 Perşembe 13:52
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Rafsancani'nin kızından 'rejim içeriden çöktü' yorumu

ANKARA

Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, İran'daki toplumsal ve ekonomik sorunların her geçen gün artığını belirterek, sorunlara çözüm üretilmediğini ve rejimin içeriden çöktüğünü söyledi.

İran'da yayımlanan "Mustakil" adlı gazeteye özel mülakat veren Haşimi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başında olduğu hükümeti ve yönetim sistemini hedef aldı.

Ülkedeki toplumsal ve ekonomik sorunların her geçen gün artığını dile getiren Haşimi, düzenlenen protestoların halkın rejimden duyduğu memnuniyetsizliğin bir göstergesi olduğunu ve sorunlara ilişkin çözüm sunulamadığını ifade etti.

"Devlet halkı korkutarak ayakta duruyor"

Konuşmasında Ruhani hükümetini "korku hükümeti" olarak niteleyen Haşimi, devletin halkı korkutarak ayakta durduğu değerlendirmesinde bulundu. Haşimi, şöyle konuştu:

"Bana göre, içten çöküş gerçekleşmiştir. Sadece fiziki çöküş yaşanmamıştır ancak yüksek ihtimalle bunun da gerçekleşeceğini sanıyorum. Esasen sokaktaki protestoculara 88 yılında (2009'daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra çıkan olaylar) olduğu gibi fiziksel muamelede bulunmuyorlar ancak hazırlanan dosyalarla, mahkemelerle ve ağır mahkumiyetlerle bunu yapıyorlar."

Ülkedeki yönetim sistemi, siyaset ve idare yapısının yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getiren Haşimi, "Hatalı şekilde oluşturulan yasa, yönetmelikler, prosedürler ve organizasyonlar yeniden düzenlenmelidir. " dedi.

Faize Haşimi ayrıca İran'daki devrimin temellerini atanların zarar gördüğünü bazılarının ise ya öldürüldüğünü ya da sürgüne gönderildiğini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi RafsancaniRejim
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