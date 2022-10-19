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Putin, Ukrayna’nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti

19 Ekim 2022 Çarşamba 16:51
Putin, Ukrayna’nın ilhak edilen 4 bölgesinde sıkıyönetim ilan etti

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Ukrayna’nın ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zarporijya ve Herson bölgelerinde ‘sıkıyönetim’ ilan etti.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Rusya Devlet Başkanı, ‘Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti, Zaporijya ve Herson bölgelerinde sıkıyönetim ilan edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı” denildi. 20 Ekim’den itibaren yürürlüğe girecek sıkıyönetim kararının “Rusya Federasyonu'nun toprak bütünlüğüne karşı silahlı kuvvet kullanıldığı dikkate alınarak” verildiğine dikkat çekildi.

DHA

Son Güncelleme: 19.10.2022 16:52
Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinSıkıyönetim
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