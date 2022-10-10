Putin: Ukrayna, Türk Akım’ı vurmayı denedi

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan Putin, Ukrayna’nın Türk Akım doğal gaz boru hattını vurmayı denediğini dile getirdi.



Konuşmasında Ukrayna’nın ‘terör saldırıları’ düzenlemeyi denediğini ve Rusya’nın bu denemelere aynı şekilde karşılık vereceğini ifade eden Putin, “Kiev rejimi, eylemleriyle, kendisini en iğrenç gruplarla birlikte uluslararası terörist oluşumlarla aynı seviyeye getirdi. Bu tür suçları cevapsız bırakmak kesinlikle imkansızdır. Ülkemizin elektrik santrallerine ve gaz taşıma altyapısına yönelik, Türk Akımı gaz taşıma sisteminin bir bölümünü vurma girişimi de dahil olmak üzere, bir dizi başka terör saldırısı ve benzeri suç girişimleri de olmuştur. Topraklarımıza terörist saldırılar düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri aynı ölçekte sert olacaktır. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın” dedi.