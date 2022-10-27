Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.935,81
ALTIN
995,56
DOLAR
18,61
STERLİN
21,61
EURO
18,75
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
MEF Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) 22 Öğretim Üyesi alıyor
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE)...
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Melikgazi Belediyesi'nden satılık daireler
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Rektörlüğü 79 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Putin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldi

27 Ekim 2022 Perşembe 10:51
Putin: Ukrayna, ABD’nin bir enstrümanı haline geldi

RUSYA - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güvenlik kuruluşları ve özel servislerin yetkilileriyle yaptığı görüşmede açıklamalarda bulundu. Putin, şantaj, baskı ve yıldırma taktiklerinin birçok ülke tarafından kullanıldığını ifade ederek, “Bunu Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna’nın ‘direkt’ olarak ABD tarafından kontrol edildiğini ve bağımsızlığını kaybettiğini belirterek, “Şantaj, baskı, yıldırma taktikleri, neredeyse tüm alanlarda bazı ülkeler tarafından uzun süredir kullanılmaktadır. Bunu yapanların başardıklarını Amerikan dış politikasının bir enstrümanı haline gelen Ukrayna örneğinde görüyoruz. Ukrayna aslında egemenliğini kaybetti ve Rusya'ya, Birlik Devletimiz Belarus’a, bir bütün olarak CSTO ve Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) karşı bir koçbaşı olarak kullanan ABD tarafından doğrudan kontrol ediliyor” dedi.

“UKRAYNA, BİR TEST ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Ukrayna’nın ABD tarafından bir ‘test’ alanına dönüştürüldüğünü belirten Putin, “Ukrayna bölgesi askeri biyolojik deneyler için bir test alanına dönüştürüldü ve şimdi ağır olanlar da dahil olmak üzere silahları sağlıyorlar. Kiev rejiminin nükleer silah alma arzusuyla ilgili açıklamalarını görmezden geliyorlar. Ayrıca sözde kirli bombayı provokasyon için kullanma planları da var” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PutinUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İklim Faaliyetleri Durumu 2022: 40 göstergeden hiçbiri hedefe ulaşma yolunda değil
İklim Faaliyetleri Durumu 2022: 40 göstergeden hiçbiri hedefe ulaşma yolunda değil
Sunak, Kral Charles’tan hükümet kurma görevini aldı
Sunak, Kral Charles’tan hükümet kurma görevini aldı
Kremlin: Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar sürüyor
Kremlin: Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmalar sürüyor
Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail ve Filistin temasları
Hollanda Başbakanı Rutte'nin İsrail ve Filistin temasları
Meclis Başkanı Şentop, Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi’nde konuştu
Meclis Başkanı Şentop, Kırım Platformu Birinci Parlamenter Zirvesi’nde konuştu
BM Atom Ajansı, Ukrayna’nın talebi doğrultusunda müfettiş gönderiyor
BM Atom Ajansı, Ukrayna’nın talebi doğrultusunda müfettiş gönderiyor
Kanada 450 bin göçmene kapılarını açıyor
Kanada 450 bin göçmene kapılarını açıyor
Şentop’tan Zagreb’de resmi temaslar
Şentop’tan Zagreb’de resmi temaslar
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول