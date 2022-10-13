Putin: Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi

RUSYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Astana’da bugün görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşme sırasında Erdoğan’a “Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi” dedi.



AKKUYU’NUN İLK ÜNİTESİ CUMHURİYETİN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNE YETİŞECEK



Kremlin Sarayı tarafından uzun süren Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili basına açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la düzenli görüşmenin olumlu sonuçlar doğurduğunun altını çizdiği ve Akkuyu nükleer santraliyle ilgili bilgi verdiği ifade edildi. Putin, santral çalışmalarının planlara göre ilerlediğini, şantiyede 20 bin kişinin çalıştığını ve ilk güç ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümüne yetiştirileceğini söyledi.



'GAZ DAĞITIM VE FİYATLANDIRMA MERKEZİ'



Kremlin açıklamasında Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Türkiye, bugün Avrupa'ya gaz tedariki için en güvenilir rota haline geldi - duruşunuz sayesinde, Sayın Başkan, bu gaz taşıma sisteminin, TürkAkımı'nın inşasındaki sağlam duruşunuz sayesinde” dediği belirtildi.



Putin görüşmede Türkiye'de kurulması önerilen gaz dağıtım merkezinin aynı zamanda 'gaz fiyatını belirleme platformu' haline gelebileceğini söyledi. Putin’in konuyla ilgili "Birlikte yaratabileceğimiz bu merkezin işletilmesi sırasında, kesinlikle bu sadece tedarik için değil, aynı zamanda fiyat belirleme için de bir platform olacaktır, çünkü fiyatlandırma konusu çok önemli bir konudur" dediği ifade edildi.



UKRAYNA TAHILI



Tahıl anlaşması konusunda Putin’in “Sayın Başkan, çabalarınız sayesinde Ukrayna tahılının dış pazarlara ihracatıyla ilgili anlaşmayı uyguluyoruz. Bu ürünü alan ülkelerin buna minnettar olması gerektiğini düşünüyorum. Ne yazık ki, BM gıda programları kapsamında gelişmekte olan, en fakir ülkelere küçük bir pay gidiyor” dediği kaydedildi.



Kremlin Sarayı Basın Sözcüsü Dimitry Peskov, yaklaşık 1,5 saat süren Erdoğan-Putin görüşmesinde Ukrayna konusunun ele alınmadığını söyledi.