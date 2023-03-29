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Putin: Gayrimeşru kısıtlamalar orta vadede ekonomiyi olumsuz etkileyebilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin büyüme yörüngesine dönüşünün gevşemeye sebep olmaması gerektiğini söyleyerek "Çünkü Rus ekonomisine getirilen gayrimeşru kısıtlamalar orta vadede onu gerçekten olumsuz etkileyebilir." dedi.

29 Mart 2023 Çarşamba 18:42
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Putin: Gayrimeşru kısıtlamalar orta vadede ekonomiyi olumsuz etkileyebilir

Moskova

Putin, hükûmet üyeleriyle yaptığı çevrim içi toplantıda ülke ekonomisini değerlendirdi.

Rus ekonomisinin geçen yılın temmuzdan bu yana olumlu dinamikler gösterdiğini belirten Putin, hızla büyüyen doğu ve güney ülkeleriyle bağların aktif gelişimi sayesinde bunun gerçekleştiğini bildirdi.

Putin, "Büyüme yörüngesine dönüş bizi rahatlatmamalı, ekonomimizdeki olumlu eğilimleri desteklememiz, güçlendirmemiz, verimliliğini artırmamız, teknolojik, personel ve mali egemenliği sağlamamız ve gereksiz bürokrasi ve gecikmelere yol açmadan hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü Rus ekonomisine getirilen gayrimeşru kısıtlamalar orta vadede onu gerçekten olumsuz etkileyebilir." ifadesini kullandı.

Rusya'da bazı bölge ve yerleşim yerlerinde işsizlik oranının ulusal ortalamanın çok üzerinde olduğunu ve genel olarak iş yerlerinin kalitesiyle ilgili sorunlar bulunduğunu vurgulayan Putin, "Rusya'da işsizlik rekor seviyede düşük ancak bu, işgücü piyasasındaki tüm sorunların halihazırda çözüldüğü anlamına gelmiyor" dedi.

Putin, üretimin düştüğü işletmelerde bir kısım işçilerin çalıştığını ya da yarı zamanlı çalıştıklarını dile getirerek bunun da ücretleri olumsuz etkilediğine dikkati çekti. Putin, "Dediğim gibi ortalama olarak reel gelirlerimiz artıyor ama bazı bölgelerde, bazı alanlarda durum hâlâ böyle değil ve buralarda daha aktif eylemler bekliyorum." diye konuştu.

Mart sonunda enflasyonun yüzde 4'e ineceğini kaydeden Putin, bazı tahminlere göre enflasyondaki yavaşlamanın süreceğini söyledi. Putin, gelecek yılın başında asgari ücrete yapılacak yüzde 18,5'lik ek zammın da enflasyonun düşmesine katkıda bulunacağını umduğunu ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
RusyaPutinEkonomiKısıtlamalarSavaş
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