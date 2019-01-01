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Putin'den yeni yı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl mesajında, cömertliğin ve birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

Putin'den yeni yı mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıl mesajında, cömertliğin ve birlikte çalışmanın önemine dikkat çekti.

01 Ocak 2019 Salı 18:42
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Putin'den yeni yı mesajı

Putin, yeni yıl öncesi yayınlanan yeni yıl mesajında şöyle konuştu:

“Heyecan ve umutla yeni yılın gelmesini bekliyoruz. Yalnızca kutlama yaparken değil; günlük yaşamımızda yardıma ihtiyacı olanlara destek olurken de cömert olmalıyız. Şu anki beklentilerimiz farklılık gösterebilir fakat hepimizin ortak dileği sevdiklerimizin sağlıklı olması, evimizin huzur içinde olması, çocuklarımızın bizlere mutluluk getirmesini, yaşamlarımızın barışla dolu olmasını ve rüyalarımızın gerçeğe dönüşmesidir. Ekonomi, araştırma, teknoloji, sağlık hizmeti, kültür ve eğitim alanlarında önümüzde zorlu mücadeleler var. Bu noktada önemli olan Rusya’daki yaşam kalitesini ve refahını arttırma amacıyla dengeli bir ilerleme sağlamak ve böylece, Rus halkının her geçen yılda farkı hissetmesini sağlamaktır.”

DHA

Son Güncelleme: 01.01.2019 18:43
Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
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