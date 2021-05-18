Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1464
ALTIN
501.733
DOLAR
8.3376
STERLİN
11.8325
EURO
10.1973
Yangın söndürme hizmeti alınacak
Yangın söndürme hizmeti alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
4 öğretim üyesi alınacak
21 adet taşınmaz satışa çıkarılıyor
21 adet taşınmaz satışa...
Hazır beton alınacaktır
Hazır beton alınacaktır
Orman yolu yaptırılacaktır
İş fırsatları için hemen tıkla!

Putin'den Kovid-19 aşı açıklaması: 4'üncü aşı piyasaya sürülecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Sputnik Light’ın 4'üncü aşısının yakında piyasada olacağını duyurdu.

18 Mayıs 2021 Salı 15:27
1 Okunma
Putin'den Kovid-19 aşı açıklaması: 4'üncü aşı piyasaya sürülecek

Rusya, (DHA)-

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçileriyle düzenlediği toplantıda, koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light’ın 4'üncü aşısının yakında piyasada olacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin büyükelçilerini Kremlin Sarayı'nda ağırladı. Büyükelçilere seslenen Putin, dünyayı koronavirüs salgınına karşı birlik olmaya davet ettiğini ifade etti. Toplantıda konuşan Putin, “Rusya, yabancı ortaklarıyla salgınla mücadele konusunda iş birliği yapmaya sıcak bakıyor. Koronavirüs enfeksiyonuna karşı kendi etkili aşılarımızdan üçünü hızla geliştirmeyi başardık. Dördüncüsü yakında piyasaya sürülecek” dedi. Öte yandan, Rusya Federal Tekelleşmeyi Önleme Hizmetleri (FAS), koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik Light aşısının piyasaya,  doz başına KDV 342.36 ruble (4.63 dolar) olarak açıklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PutinKovidAçıklamaPiyasaSputnikönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk heyetten Moskova çıkarması
Türk heyetten Moskova çıkarması
İsrail polisinden haber takibi yapan gazetecilere saldırı
İsrail polisinden haber takibi yapan gazetecilere saldırı
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Lagos Atina'ya iade edildi
Türk bayrağını yırtan ırkçı vekil Lagos Atina'ya iade edildi
Biden, Trump dönemi kararlarını iptal etti
Biden, Trump dönemi kararlarını iptal etti
Gazze’den son görüntüler
Gazze’den son görüntüler
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
New York Başkonsolosluğu sekreter alacak
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı ICRC, DSÖ ve BM temsilcileriyle görüştü
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Etkisizleştirilmiş AIDS'ten, 48 çocuğa bağışıklık sistemi sağlandı
Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor
Araştırma: İkinci doz Covid-19 aşısının ertelenmesi daha fazla hayat kurtarıyor

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma