Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1395
ALTIN
465.536
DOLAR
7.8426
STERLİN
10.4871
EURO
9.5356
Somut olmayan 180 kültür mirası daha envantere kaydedildi
Somut olmayan 180 kültür mirası...
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar taşı' bulundu
Amasya'da arkeolojik kazıda 'rahip mezar...
“Pandemide boyun fıtığı görülme sıklığı arttı”
“Pandemide boyun fıtığı görülme sıklığı...
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Son Dakika
Pfizer CEO’su henüz neden aşı...
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Putin, Biden’ı tebrik etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden’ı tebrik etti.

15 Aralık 2020 Salı 14:49
3 Okunma
Putin, Biden’ı tebrik etti

RUSYA - Rusya devlet başkanlığı tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD başkanlık seçimlerindeki zaferi için kendisini tebrik etmek üzere Joe Biden'a bir telgraf gönderdiği ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir PutinABDBiden
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’den Türkiye’ye CAATSA Yaptırımları! Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/abdden-turkiyeye-caatsa-yaptirimlari-makale,50287.html Önce Vatan Gazetesi
ABD’den Türkiye’ye CAATSA Yaptırımları! Kaynak: https://www.oncevatan.com.tr/abdden-turkiyeye-caatsa-yaptirimlari-makale,50287.html Önce Vatan Gazetesi
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Pfizer CEO’su henüz neden aşı olmadığını açıkladı
Kabil’de bombalı saldırı
Kabil’de bombalı saldırı
Washington Post'tan MİT’in İran ajanı operasyonuna övgü
Washington Post'tan MİT’in İran ajanı operasyonuna övgü
Ermenistan'ın saldırısında 4 asker şehit oldu
Ermenistan'ın saldırısında 4 asker şehit oldu
Pakistan’da patlama
Pakistan’da patlama
FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama
FDA’nın aşı onayı önemli bir aşama
Suriye'nin kimyasal silah beyanı doğru değil
Suriye'nin kimyasal silah beyanı doğru değil
Meksika’da Aztek ‘kafatası kulesinin’ yeni bölümleri ortaya çıkarıldı
Meksika’da Aztek ‘kafatası kulesinin’ yeni bölümleri ortaya çıkarıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma