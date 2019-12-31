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Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 7 Ocak'ta Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi.

Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'

Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 7 Ocak'ta Kıbrıs'a yapacağı ziyaretin 'önemli ve manidar olduğunu' söyledi.

31 Aralık 2019 Salı 11:59
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Pompeo Kıbrıs’a gidiyor: ‘Türkiye’ye karşı işbirliği ele alınacak'

LEFKOŞA - Pompeo'nun ziyaretinde ABD ile ilişkilerin güçlendirilmesiyle ilgili konuların ele alınacağını belirten Hristodulidis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarına karşı nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde görüşme yapılacağını ifade etti. 

'TÜRK KIŞKIRMATLARI'

Rum Bakan şöyle devam etti: “Özellikle Doğu Akdeniz’de kışkırtmaların yaşandığı bir dönemde bölgesel konular üzerine görüş teatisinde bulunma fırsatına sahip olacağız ve Pompeo ile Kıbrıs (Rum Yönetimi) ve Yunanistan’ın bölgede kurduğu işbirliklerini ele alacağız.  Ayrıca, Amerikan hükümetinin, Doğu Akdeniz’de yasa dışı Türk eylemlerinin sonlandırılmasına nasıl yardımcı olabileceği ve Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakerelerin Crans Montana’da kesildiği yerden yeniden başlaması konusu ele alınacak.”

Pompeo'nun Kıbrıs'a yapacağı ziyarette KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de görüşeceği açıklandı.

Öte yandan Rum Bakan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile de birer telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Libya konusu ele alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos HristodulidisABD Dışişleri Bakanı Mike PompeoKıbrıs
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