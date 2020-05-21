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Pompeo: Dünyaya verdiği zararın yanında önemsiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı açıklamada Çin’in koronavirüsle savaşa katkılarının dünyaya verdikleri zarar karşısında önemsiz olduğunu vurguladı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 14:33
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Pompeo: Dünyaya verdiği zararın yanında önemsiz

Pompeo, salgının yaklaşık 90 bin ABD vatandaşının hayatına mal olduğunu ve Mart ayından bu yana 36 milyondan fazla ABD vatandaşının işini kaybettiğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Pompeo, küresel düzeyde 300 bin kişinin hayatını kaybederken Çin Komünist Parti’nin başarısızlığının 9 trilyon dolara mal olduğunu belirtti. Pompeo, ABD’nin koronavirüsle savaşa karşı katkılarını küresel düzeyde 10 milyar dolar olarak belirtirken, Çin’in ise sadece 2 milyar dolarla katkı sağlamaya ‘söz verdiğini’ vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo “Çin’in bu 2 milyar dolarlık yardım sözünü yerine getirmesini bekliyoruz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike PompeoÇinKoronavirüs
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