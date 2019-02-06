Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
102069
ALTIN
220.099
DOLAR
5.2143
STERLİN
6.7504
EURO
5.9384
Orta Çağ’dan pati izleri
Orta Çağ’dan pati izleri
Kadınların beyni erkeklere göre daha genç kalıyor
Kadınların beyni erkeklere göre daha...
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
14 Şubat’a özel teknolojik kampanya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Badmintonda Özge Bayrak'tan madalya
Annelere 'bebek maması' uyarısı
Annelere 'bebek maması' uyarısı

Pompeo'dan skandal paylaşım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da Guaido'ya destek verdiğini açıklayan ülkeleri mavi ile gösterdiği dünya haritasında Türkiye ikiye ayrılmış şekilde resmedildi. Pompeo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Pompeo'dan skandal paylaşım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da Guaido'ya destek verdiğini açıklayan ülkeleri mavi ile gösterdiği dünya haritasında Türkiye ikiye ayrılmış şekilde resmedildi. Pompeo'nun bu paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

06 Şubat 2019 Çarşamba 09:45
18 Okunma
Pompeo'dan skandal paylaşım

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesabı üzerinden Venezuela'da devlet başkanı olarak Guaido'yu tanıyan ülkeleri mavi ile renklendirilmiş dünya haritası paylaştı.

Paylaşımda "Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyarak Venezuela halkını destekleyen Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve Birleşik Krallık'ı takdir ediyoruz" notu yazıldı.

Pompeo'nun paylaştığu haritada Türkiye'nin ikiye ayrılmış şekilde olması dikkat çekti. Haritanın neden bu şekilde paylaşıldığına dair bir bilgi de yer almazken, ABD'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDışişleriMike Pompeo
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazar Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem
Hazar Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem
Paris’te bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi
Paris’te bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi
Avustralya’da sel hayatı felç etti
Avustralya’da sel hayatı felç etti
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Çipras Türkiye'ye geliyor
Avustralya’da sel: 500 ev sular altında
Avustralya’da sel: 500 ev sular altında
Düsseldorf'ta Çin konsolosluğu önünde protesto
Düsseldorf'ta Çin konsolosluğu önünde protesto
Sarı yelekliler 12'nci kez sokaklarda
Sarı yelekliler 12'nci kez sokaklarda
Belçika’da Türk kafesine saldırı
Belçika’da Türk kafesine saldırı
Vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek
Vaziyeti üzerine oğlu Raif'in yanına defnedilecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ