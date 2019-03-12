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Polonya’da şiddetli rüzgâr

Polonya’da şiddetli rüzgâr, 400 bin evi elektriksiz bıraktı

Polonya’da şiddetli rüzgâr

Polonya’da şiddetli rüzgâr, 400 bin evi elektriksiz bıraktı

12 Mart 2019 Salı 09:34
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Polonya’da şiddetli rüzgâr

Polonya (DHA)

Polonya’da şiddetli rüzgâr yüzünden birkaç kişi yaralanırken, yüzlerce ev de elektriksiz kaldı.

Yerel medyada yer alan haberler göre, Polonya’nın güneyinde bulunan Silezya bölgesinde meydana gelen şiddetli rüzgâr sonucu yaklaşık 400 bin ev elektriksiz kaldı, 100'den fazla evin çatısı da zarar gördü. Ayrıca, birkaç kişinin de şiddetli rüzgâr dolayısıyla devrilen ağaçların altında kalarak yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı bilgisi de yerel medyada yer aldı. 

Kurtarma ekiplerinin olayla ilgili yaptığı açıklama göre, hafta sonu boyunca etkili olan şiddetli rüzgâr elektrik hatlarına zarar verirken, birçok ağacında devrilmesine neden oldu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaRüzgar
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