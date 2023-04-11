Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.115,78
ALTIN
1.240,79
DOLAR
19,29
STERLİN
24,00
EURO
21,06
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 11 milyonu aştı

Ukrayna'dan Polonya'ya giren mülteci sayısı 10 Nisan itibarıyla 11 milyonu geçti.

11 Nisan 2023 Salı 16:09
1 Okunma
Polonya'ya geçen Ukraynalı mülteci sayısı 11 milyonu aştı
Varşova

Polonya Sınır Muhafızlarının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlangıcından bu yana yoğun göç yaşandığı anımsatıldı.

Ülkeye, Ukrayna'dan yalnızca dün 20 bin kişinin girdiği belirtilerek, "Savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna'dan Polonya'ya geçen kişi sayısı 11 milyonu geçti." ifadesi kullanıldı.

Polonya'dan ayrılan toplam Ukraynalı sayısının ise 9 milyon 259 bin olduğu kaydedildi.

Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından paylaşılan bilgiye göre, Ukrayna'dan Polonya'ya geçenlerin yüzde 87'sini kadın ve çocuklar oluşturdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaMülteciUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman ordusunun NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun olduğu ortaya çıktı
Alman ordusunun NATO yükümlülüklerini yerine getirmekten yoksun olduğu ortaya çıktı
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
FBI: Halka açık şarj istasyonları kötü amaçlı yazılım bulaştırıyor
Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yapıyor
Atina'da otobüs şoförleri iş bırakma eylemi yapıyor
AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor
AB'nin Çin mesaisi yoğunlaşıyor
Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan
Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan
Fransız Le Figaro, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu sayfasına taşıdı
Fransız Le Figaro, Türkiye'nin ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'yu sayfasına taşıdı
Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor
Erbil ve Süleymaniye'deki camilerin aşevleri ramazanda toplu iftar geleneğini sürdürüyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretini motive eden unsurlar ve beklentiler
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Çin ziyaretini motive eden unsurlar ve beklentiler
İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti
İngiltere'de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi