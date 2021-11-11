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Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu

11 Kasım 2021 Perşembe 13:46
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Polonya Sınır Muhafızları: 468 yasa dışı sınır geçişi durduruldu

POLONYA -  Polonya-Belarus sınırında devam eden sığınmacı krizine ilişkin Polonya Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, sığınmacıların yasa dışı 468 sınır geçme girişiminin önlendiği ifade edildi.

Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi sürüyor. Polonya Sınır Muhafızları’ndan yapılan açıklamada, “468 yasa dışı yollardan sınırı geçme girişimi kaydedildi. 42 yabancı hakkında Polonya topraklarını terk etme kararı verildi” denildi.

ASKERLER HAVAYA ATEŞ AÇTI

Polonya Savunma Bakanlığı, Bialowieza bölgesinde sığınmacıların sınırı geçme girişimi sırasında askerlerin havaya ateş açtığını duyurdu. Açıklamada, “Dün Bialowieza bölgesinde birkaç yüz sığınmacıdan oluşan bir grup sınırı zorla geçmeye çalıştı. Sığınmacılar, askerlere nesneler attıktan sonra çiti yıkmaya çalıştı. Askerler havaya uyarı ateşi açtı. Sınır Muhafızları ve polis bölgeye ulaştıktan sonra durum sakinleşti. Aynı zamanda, Szudzialow yakınlarında, bir askere göçmenler tarafından başka bir saldırı gerçekleşti. Asker, havaya iki uyarı ateşi açtı. Askere bir şey olmadı. Sığınmacılar, Belarus tarafına çekildi” ifadelerine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Polonya Sınır MuhafızlarıYasa Dışı Sınır Geçişi
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