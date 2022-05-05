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Polonya-Litvanya gaz bağlantısı açıldı

05 Mayıs 2022 Perşembe 14:56
Polonya-Litvanya gaz bağlantısı açıldı

LİTVANYA - Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte, bugün 508 kilometrelik boru hattının bağlandığı Polonya-Litvanya gaz bağlantısı GIPL’in açıldığını duyurdu. GIPL’in, iki ülkenin gaz iletim sistemlerini birbirine bağlayan ve Doğu Baltık Denizi ile Avrupa arasındaki ilk gaz bağlantısı olduğu belirtildi.   

Litvanya Başbakanı Simonyte açılışla ilgili yaptığı açıklamada “Bu adım bölgenin enerji bağımsızlığını güçlendiriyor ve Klaipėda LNG terminalini kullanma olanaklarını artırıyor” ifadelerini kullandı. Litvanyalı doğal gaz iletim sistemi operatörü Amber Grid ve Polonyalı muadili GAZ-SYSTEM ile ortaklaşa inşa edilen gaz bağlantısı (enterkonnektör), Baltık Denizi bölgesindeki gaz sistemlerini Avrupa Birliği iç gaz piyasasına entegre edecek. 

YAPIMINA 2020 YILINDA ARZ GÜVENLİĞİ İÇİN BAŞLANMIŞTI

GIPL gaz bağlantısının, 343 km'si Polonya'da ve 165 km'si Litvanya'da olmak üzere 508 kilometrelik boru hattını birbirine bağladığı ifade edildi. Avrupa Birliği Komisyonu ‘2 Aralık 2020’ tarihinde henüz proje aşamasında yaptığı açıklamada “Proje, bölgede enerji arz güvenliğinin sağlanmasındaki rolü nedeniyle AB Ortak Çıkar Projesi (PCI) statüsüne sahiptir” ifadelerini kullanmıştı.

DEDEAĞAÇ YENİ LNG TERMİNALİ YAPIM ÇALIŞMASI 3 MAYIS’TA BAŞLADI

Güneydoğu Avrupa ve Balkanlar'ın enerji güvenliği için önemli bir proje olarak nitelendirilen Dedeağaç LNG Terminali’nin çalışmaları 3 Mayıs’ta Yunanistan'ın Dedeağaç kentinde törenle başladı. Törene Avrupa Konsey Başkanı Charles Michel katılarak “Avrupa enerji bağımsızlığı için yeni bir şafak gördüğümüze kesinlikle inanıyorum. Bugün burada, Dedeağaç'ta yeni LNG terminali ile bu yeni geleceğin açık kanıtlarını görüyoruz. Bu ortak siyasi projemiz için olumlu bir adımdır” ifadelerini kullandı. Terminalin Aralık 2023'te faaliyete geçmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaLitvanyaGaz Bağlantısı
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