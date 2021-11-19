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Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların bekleyişi sürüyor

19 Kasım 2021 Cuma 12:38
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Polonya-Belarus sınırında sığınmacıların bekleyişi sürüyor

POLONYA - Polonya-Belarus sınırında sığınmacılar kaldıkları çadırlarda bekleyişini sürdürüyor. Kuznica sınır kapısında birçok çadırın kurulduğu ifade edilirken, Bruzgi sınır bölgesinde sığınmacıların hava şartlarının kötüleşmesi nedeniyle bölgeden ayrılarak barınma merkezlerine gittikleri belirtildi.

Polonya Savunma Bakanlığı, 16 Kasım’da güvenlik güçleri ve sığınmacılar arasında çatışma çıkan Kuznica bölgesinde kurulan çadırları ve sığınmacıların bekleyişini görüntüledi. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, “Dün gece öncekilerden farklı değildi, sınırı geçme girişimleri oldu. Sığınmacılar farklı yöntemlerle sınırı geçmeye çalışıyor. Kuznica’daki saldırılardan sonra şu anda daha küçük gruplar halinde sınır bölgelerinde geçme girişimleri oluyor” dedi. Blaszczak, sınırı koruyan askerlere teşekkür etti.

SIĞINMACILAR BRUZGI’DEN AYRILDI

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Bruzgi sınır bölgesinde düne kadar bekleyişini sürdüren sığınmacıların kötüleşen hava şartları nedeniyle bölgeden ayrılarak barınma merkezlerine gittiklerini duyurdu. Burada sığınmacılara yemek, giyecek verildiği, tıbbi yardıma ihtiyacı olanların da tedavi altına alındığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolonyaBelarus SınırıSığınmacı
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