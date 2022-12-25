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Podolyak’tan Putin’in ‘müzakereye hazırız’ açıklamasına yanıt

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rossiya 1 kanalına yaptığı ‘müzakere’ açıklamasını değerlendirdi. Podolyak, “Putin, gerçeklere dönüş yapmalı” dedi.

25 Aralık 2022 Pazar 16:40
Podolyak’tan Putin’in ‘müzakereye hazırız’ açıklamasına yanıt

UKRAYNA (DHA)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya’nın müzakereye hazır olduğunu ancak Ukrayna’nın reddettiğini ifade ederek, “Kabul edilebilir çözümler konusunda taraflarla müzakere etmeye hazırız, ancak bu onlara kalmış. Müzakere etmeyi reddeden biz değiliz, onlar. Doğru yönde hareket ettiğimize, ulusal çıkarlarımızı, vatandaşlarımızın, halkımızın çıkarlarını savunduğumuza inanıyorum. Vatandaşlarımızı korumaktan başka çaremiz yok” dedi. 

Putin’in söz konusu açıklamasına Podolyak’tan yanıt geldi.

“PUTİN GERÇEKLERE DÖNÜŞ YAPMALI”

Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Putin’in gerçeklere dönüş yapması gerekiyor. Birincisi, Rusya tek başına Ukrayna'ya saldırdı ve vatandaşlarımızı öldürüyor. Başka ‘ülkeler, motifler, jeopolitik’ yok. İkincisi, Rusya müzakere istemiyor ve sorumluluktan kaçmaya çalışıyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Volodimir ZelenskiMihaylo PodolyakVladimir Putin
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