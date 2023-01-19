Peru'da hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 53'e çıktı

Peru'da, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin istifa etmesini ve erken seçime gidilmesini talep eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısı 53'e yükseldi.