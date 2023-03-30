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Peru, Bogota Büyükelçisi Boza'yı süresiz geri çektiğini duyurdu

Peru, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun iç işlerine müdahale ettiğini ileri sürerek Bogota Büyükelçisi Felix Denegri Boza'yı süresiz geri çağırdı.

30 Mart 2023 Perşembe 09:04
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Peru, Bogota Büyükelçisi Boza'yı süresiz geri çektiğini duyurdu

Bolivar

Peru Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Petro'ya tepki gösterilerek, "Gerçeği ısrarla çarpıtmaya devam ediyor, Cumhurbaşkanı Petro'nun tavrı ve sürekli müdahaleci ifadeleri, Peru ile Kolombiya arasında var olan tarihi dostluk, işbirliği ve karşılıklı saygı ilişkisini ciddi şekilde sarsmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki ülke arasında 200 yıldır sürmekte olan diplomatik ilişkiye Peru'nun dengeli, ilerici ve orantılı şekilde yanıt verdiği kaydedilerek, diplomatik ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirildiği bildirildi.

Peru ile Kolombiya'nın karşılıklı saygı ve ilkeler çerçevesinde bir ilişki sürdürdüğü hatırlatılan açıklamada, "Bir arada yaşamayı öğreten normlar, ilkeler ve değerler çerçevesinde yola devam edilmesini umuyoruz." denildi.

Öte yandan eski Peru Cumhurbaşkanı Pedro Castillo, sosyal medya hesabından Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya destek ve dayanışması için teşekkür etti.

Petro, 25 Mart'ta "28. İbero-Amerika Zirvesi" Dominik Cumhuriyeti'nde yaptığı konuşmada, Peru'nun mevcut yönetimini eleştirerek, "Bugün burada olmalıydı (Castillo'yu kast ederek) fakat onu görevden aldılar ve şimdi hapiste." ifadesini kullanmıştı.

Peru Dışişleri Bakanı Ana Cecilia Gervasi ise aynı zirvede Petro'ya yanıt vererek, "Eğer burada olsaydı, bir diktatör olacaktı" diye konuşmuştu.

Petro, "istenmeyen kişi" ilan edilmişti

Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte, 15 Şubat'taki açıklamasında Petro'yu eleştirerek, "Kendini ülkeni yönetmeye ada, sokakların protestoyla dolmuş taşmış, Peru halkını kışkırtmayı bırak." şeklinde konuşmuştu.

Peru Kongresi, 18 Şubat'ta polise yönelik ifadeleri nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu ülkede "istenmeyen kişi" ilan etmişti.

Cumhurbaşkanı Petro, 12 Şubat'taki açıklamasında, Peru'da devam eden hükümet karşıtı protestolara değinerek, "Peru'da, (Polisin göstericilere müdahalesi) Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi çiğnenerek kendi halklarına karşı Naziler gibi yürüyorlar." ifadesini kullanmıştı.

Eski Cumhurbaşkanı Castillo'nun Peru Kongresi tarafından görevinden azledilmesinin ardından özellikle Kolombiya, Meksika ve Honduras, Peru'nun mevcut yönetimini sert ifadelerle eleştirmişti.

Peru, 26 Ocak'ta Honduras'taki büyükelçisini, 24 Şubat'ta ise Meksika'daki büyükelçisini iç işlerine müdahale edildiğini iddia ederek süresiz geri çekmişti.

Castillo'nun görevden alınması

Eski Cumhurbaşkanı Castillo, hükümeti devirmekle suçladığı Kongre tarafından "kalıcı ahlaki yetersizlik" suçlamasıyla 7 Aralık 2022'de görevinden azledilmişti.

Pedro Castillo, Kongreyi feshetme ve ulusal acil durum hükümeti kurma kararının ardından gözaltına alınmıştı.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dina Boluarte, ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

AA

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PeruBogota BüyükelçisiElçilikIstenmeyen Kişi
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