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Pentagon, sosyal medyaya düşen "gizli" ibareli Ukrayna savaşı belgelerini soruşturuyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), üzerinde ABD Genelkurmay Başkanlığının arması bulunan ve Ukrayna savaşına ilişkin bilgiler içeren "gizli" ibareli belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik inceleme başlattıklarını açıkladı.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:13
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Pentagon, sosyal medyaya düşen "gizli" ibareli Ukrayna savaşı belgelerini soruşturuyor
Washington

ABD ve NATO'ya ait olduğu iddia edilen, ABD Genelkurmay Başkanlığının arması basılı Ukrayna Savaşı'na ilişkin belgeler, Twitter ve Telegram platformlarında paylaşıldı.

Konuya ilişkin Anadolu Ajansına açıklama yapan Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrine Singh, "Sosyal medyadaki paylaşımlardan haberdarız ve Bakanlık konuyu inceliyor." ifadesini kullandı.

Singh, belgelerin ve içeriklerin gerçek olup olmadığını belirtmedi.

Eğitim ve yardım takvimlerini içeriyor

Belgeler, savaşın seyrine göre analizlerin yanı sıra ülkeler tarafından verilen yardımlar ve bu yardımların sahaya ulaşma takvimlerine kadar birçok detay içeriyor.

Belgeler spesifik zaman ve mekan detaylarını içeren savaş planlarını göstermiyor. Ukrayna ordusunun gelecek haftalardaki ihtiyaçlarına ilişkin bilgiler içeriyor.

"Gizli" ibareli belgelerde, top ve roket sistemlerinin ortalama mühimmat tüketimini de içeren bilgiler yer alırken bu bilgilerin, Rus istihbaratınca kullanılabileceği düşünülüyor.

Ukrayna askeri birimlerini, ekipmanlarını ve eğitimlerini listeleyen bir belgede şimdiye kadar 12 Ukrayna tugayının hazırlandığı, bunlardan 9'unun ABD ve diğer NATO müttefikleri tarafından eğitildiği belirtiliyor.

Aynı belgede, söz konusu 9 tugaydan 6'sının 31 Mart'a kadar, geri kalanının 30 Nisan'a kadar hazır olacağı ve bu 9 tugay için 250 tank ile 350 mekanize araca ihtiyaç olduğu ifade ediliyor.

- Bazı içeriklerin değiştirildiği iddia ediliyor

Belgelerin büyük ölçüde gerçek olduğu konuşulsa da bazı içeriklerin değiştirilmiş olabileceği de iddia ediliyor.

Amerikan medyasına değerlendirmelerde bulunan askeri analistler, belgelerde Ukrayna'nın asker kaybının fazla gösterildiği, Rusya'nın kaybının ise az gösterildiğini öne sürdü.

Sayfalardan birinde, 16 bin ile 17 bin 500 arasında Rus askerinin öldürüldüğü kaydedilirken, Ukrayna'nın kaybının en az 71 bin 500 olduğu görülüyor.

Ancak ABD kaynaklarında, Rusya'nın yaklaşık 200 bin ölü ve yaralısının olduğu, Ukrayna'nın ise kaybının 100 bin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
PentagonSosyalmedyaUkrayna
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