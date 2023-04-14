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Pentagon'dan "YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri" sorusuna net yanıt yok

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, ABD askerlerinin, Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e Kuzey Irak’ta hangi görevle eşlik ettiği sorularına karşılık DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe gösterdi

14 Nisan 2023 Cuma 15:22
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Pentagon'dan "YPG/PKK elebaşına Irak'ta eşlik eden ABD askerleri" sorusuna net yanıt yok

WASHİNGTON AA- ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD askerlerinin, Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e Kuzey Irak’ta hangi görevle eşlik ettiği sorularına karşılık DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe gösterdi. Ryder, söz konusu seyahatin Irak merkezi hükûmetinden izin alınarak yapılıp yapılmadığı sorularına da net yanıt veremedi.

Irak’ın Süleymaniye kentinde bir hava saldırısının hedefi olan "Mazlum Abdi" kod adlı YPG/PKK’nın Suriye’deki elebaşı Şahin’e eşlik eden ABD askerleri ile ilgili muamma sürüyor.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ryder, ABD askerlerinin, Suriye’de "SDG" ismini kullanan YPG/PKK terör örgütü elebaşı Ferhat Abdi Şahin’e Kuzey Irak’ta hangi görevle eşlik ettiği sorularına karşılık DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe gösterdi.

Ryder, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, “CENTCOM, geçen hafta üç ABD askerinin Kuzey Irak’ın Süleymaniye ilinde bir hava saldırısına hedef olan YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi’ye eşlik ettiğini teyit etti. Amerikan askerlerinin Mazlum Abdi ile oradaki görev ve angajmanları nelerdi?” sorusuna karşılık DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe gösterdi.

Irak’ın Süleymaniye kentinde, 7 Nisan'da ABD askerlerinin de bulunduğu seyir halindeki bir konvoya ateş açıldığını, mühimmatın konvoyun yaklaşık 100 metre yakınına düştüğünü ancak herhangi bir kayıp verilmediğini aktaran Ryder, Amerikan askerlerinin “DEAŞ ile mücadele kapsamında” orada olduğunu ileri sürdü.

AA muhabirinin, seyahate Irak tarafından izin verilip verilmediği sorusu üzerine Ryder, DEAŞ ile mücadelede Irak güvenlik güçlerine taktik destek verdiklerini söylemekle yetindi.

Ryder, "Bu operasyon, DEAŞ ile mücadele bakımından bölgeleri arasında bir görevdi." değerlendirmesinde bulundu.

AA muhabirinin, "Mazlum Abdi Suriye’de. Siz Suriye’de onunla işbirliği yapıyorsunuz. Burada sınır ötesi bir durum var." sözleri üzerine Ryder, DEAŞ ile mücadele koalisyonunun karargahının Irak’ta olduğunu belirterek soruları geçiştirmeye çalıştı.

Bir gazetecinin, Amerikan askerlerinin, PKK ile ilişkisi sebebiyle Türkiye için meşru hedef olan terör örgütü elebaşına eşlik etmesinin, kendilerini endişelendirip endişelendirmediğini sorması üzerine Ryder, bu konuda kaygılarının olmadığını, 2014’ten bu yana Suriye’de "SDG" ismini kullanan örgütle işbirliği yaptıklarını söyledi.

Ryder, SDG'nin PKK olmadığını, Suriye'de DEAŞ ile mücadele kapsamında SDG ile çalıştıklarını iddia etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
YPGPKK Elebaşına Irakta Eşlik Eden ABD Askerleri
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