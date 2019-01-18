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Pentagon: Çin bazı savunma alanlarında dünya lideri

ABD Savunma İstihbaratı Ajansı'nın (DIA) hazırladığı raporda, Çin’in savunma teknolojileri açısından bazı alanlarda dünyanın en iyisi olduğu sonucuna varıldı.

Pentagon: Çin bazı savunma alanlarında dünya lideri

ABD Savunma İstihbaratı Ajansı'nın (DIA) hazırladığı raporda, Çin’in savunma teknolojileri açısından bazı alanlarda dünyanın en iyisi olduğu sonucuna varıldı.

18 Ocak 2019 Cuma 13:44
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Pentagon: Çin bazı savunma alanlarında dünya lideri

ABD Savunma Bakanlığı’nın gizli olmayan rapor olarak DIA’ya hazırlattığı raporda, Çin’in özellikle donanma ve füze sistemleri içersindeki orta düzeyde füze ve hipersonik silahlarla, sesten hızlı uçabilen füzeleri göz önüne alındığında Çin’in bazı savunma alanlarında dünyayı teknolojisine liderlik ettiği ifade edildi.

News.usni.org sitesinin yer verdiği ‘Çin Askeri Gücü’ adlı 140 sayfalık raporda Çin hakkında ne biliyoruz? Çin’in stratejik niyetleri nedir? ve bunun ABD’ye etkileri neler olabilir? gibi sorulara yanıt arandı.

Pentagon raporda Çin Kurtuluş Ordusu’nun dünyanın en modern bazı silahlarına sahip olduğu ve Çin ordusunun sanal gerçeklik ve siber güvenliği de kullandığı deniz, hava ve kara savunmasının Çin’in bölgede isteklerini gerçekleştirmesinde etkili olacağı uyarısı yapıldı.

DIA raporunda Çin’in sürekli olarak üzerinde çalıştığı hayalet uçak programının hem küresel hem de bölgesel hedefleri vurabileceğine dikkat çekildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PentagonÇinSavunma AlanlarıDünya Lideri
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