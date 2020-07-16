Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Malatya semalarında görüntülendi
Son Dakika
Malatya semalarında görüntülendi
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina ile anlaştım ancak…
Eljero Elia: Sampdoria ve Fiorentina...
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir için koştu
Kapadokya Kaplanları, Şehit Ömer Halisdemir...
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl sonra ayağa kaldırılıyor
Depremde yıkılan sütunlar, 1881 yıl...
Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
Denizlispor'un süper yedeği Estupinan
İş fırsatları için hemen tıkla!

Pensilvanya'da LED ekranlı kamyonlarla protesto

ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşayan Türkler, 15 Temmuz'un mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in evinin önünde protesto gösterisi düzenledi.

16 Temmuz 2020 Perşembe 09:33
0 Okunma
Pensilvanya'da LED ekranlı kamyonlarla protesto
Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek emellerini 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün, darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. ABD'nin Pensilvanya kentinde yaşayan Türkler, Pocono Dağları’ndaki FETÖ elebaşı Gülen'in konutu önündeki yolda LED ekranlı kamyonlarla eylem düzenledi. 

FETÖ LİDERİNE PEŞİNDEYİZ MESAJI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kiralanan uçaklar, FETÖ elebaşısının Pensilvanya'daki konutunun üzerinde uçuş yaptı. Uçakların kuyruklarına bağlanan pankartlarla terör örgütüne “peşindeyiz” mesajı verildi. Kamyonların ekranlarında, "15 Temmuz, Türk Demokrasisinin Zaferi", "Türk Milletinin Zaferi" yazan sloganlar yer aldı.

LED EKRANLI KAMYONLARDA HAİN DARBE GİRİŞİMİ ANLATILDI

TASC tarafından düzenlenen protestoda, Pensilvanya'da yaşayan Türkler, FETÖ elebaşısı Gülen'in malikanesinin önünde toplanmasına ABD polisinin izin vermediği ifade edildi. Malikanenin önünde FETÖ’yü protesto etmek isteyen Türklere izin vermeyen polislerin bu tutumuna karşı Türkler, araçlarla malikanenin çevresinde konvoy eşliğinde tur attı. LED ekranlı kamyonlarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları Pensilvanya sokaklarında yankılandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PensilvanyaFETÖProtesto15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Can kaybı 581 bin 317’ye yükseldi
Can kaybı 581 bin 317’ye yükseldi
Gölde kaybolan ABD'li ünlü oyuncu Rivera’nın cesedi bulundu
Gölde kaybolan ABD'li ünlü oyuncu Rivera’nın cesedi bulundu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan için başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan için başsağlığı mesajı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Azerbaycan, Ermeni mevzilerini imha ettiğini duyurdu
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
ABD’de mahkumlara oy hakkı tasarısı
ABD’de mahkumlara oy hakkı tasarısı
Tolga Karel taşınacağını açıkladı
Tolga Karel taşınacağını açıkladı
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı